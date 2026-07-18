Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol: "Estoy nervioso por volver en helicóptero; lo demás, estoy tranquilísimo"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, confesó estar "tranquilísimo" de cara a la final del Mundial 2026 de este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y aseguró que solo le ponen "nervioso" los viajes en helicóptero, con la vista puesta en disfrutar de un escenario único frente a una Argentina que, advirtió, es mucho más que Leo Messi.

"Ya es un lujo estar en una final, no soy de frases hechas, lo importante es llegar a una final. Yo firmaría llegar todos los años a una final de Mundial y perderla, pero llegar a una final. Vamos a disfrutar del momento, minimizar al rival y jugar", afirmó durante la rueda de prensa celebrada este viernes.

De la Fuente, que confesó haber pedido consejo a un "sabio" como Vicente del Bosque, habló de las similitudes entre ambas selecciones y evitó calificar a la vigente campeona del mundo como un equipo especialmente agresivo. "Es un grandísimo espectáculo, dos superequipos, con similitudes en talento y comportamiento. Cada uno trataremos de llevar el partido donde nos interese, pero tanto España como Argentina planteamos un partido donde el buen juego gane a cualquier otra circunstancia. Los árbitros están para ayudar también al espectáculo", señaló.

"Respeto las opiniones, dentro del respeto, pero tengo una admiración extraordinaria por una selección que ha hecho lo que no hizo nadie en la historia, además dirigida por un amigo mío. Es admiración y reconocimiento. Cada uno vamos a utilizar nuestras armas; es un partido de fútbol y el que mejor domine esas situaciones, y minimice las virtudes del rival, estará más cerca de ganar. Siempre fieles a nuestro estilo", añadió.

El técnico riojano también rompió el hielo con humor al referirse a su estado de ánimo antes de la final. "Estoy bastante nervioso porque volvemos en helicóptero, eso me pone nervioso, lo demás no. Estoy tranquilísimo, queremos disfrutar de este momentazo. Tener todos los sentidos puestos en este difícil partido, tener todo controlado para pelear por ganar", apuntó.

Además, tranquilizó sobre el estado físico de Lamine Yamal y rechazó las comparaciones con Messi. "Lamine está bien, hoy han entrenado todos bien. Son los momentos más críticos, que no haya contratiempos. Lamine tiene que ser Lamine. Messi es irrepetible, un ejemplo para los más jóvenes, con la edad que tiene, en este Mundial espectacular, pero Lamine, de la mejor manera que podemos ayudarle, es apoyarle a que sea el Lamine que hemos conocido porque tiene un futuro espectacular también", comentó.

Sobre la ausencia del extremo en el entrenamiento del jueves, explicó que "tenía un golpe fuerte, que recibió en el penalti, un bocadillo en el muslo. Ayer tenía una ligera molestia y decidimos que descansara. Hoy ha participado con normalidad, no hay ningún problema con él".

De la Fuente insistió también en que el secreto de los éxitos recientes de la selección pasa por "trabajar", "rodearse de buenos acompañantes" y saber adaptarse a las circunstancias de un Mundial marcado por el calor y los largos desplazamientos. "Antes de empezar esta andadura, conté a los jugadores cómo se iba a desarrollar este Mundial: 'esto es lo que hay'. Desde ese día hasta hoy, ni un reproche, ni una queja. Lo que hoy nos parece extraño puede que en unos años sea habitual. Como no puedes cambiarlo, a disfrutarlo", explicó.

El seleccionador destacó también las similitudes entre España y Argentina, tanto por el estilo de juego como por la forma de entender el fútbol desde los banquillos. "Ellos han tenido estas remontadas, pero nosotros hemos vivido situaciones similares. Tenemos bastantes coincidencias, tanto Scaloni como yo coincidimos en muchos conceptos, valores, que son los que mueven a estos equipos. En esa igualdad hay que intentar ganar por detalles, ser más fieles a nuestra idea e intentar imponernos", confesó.

Por último, recordó una anécdota de sus primeros encuentros con Leo Messi, cuando entrenaba al Sevilla. "Me habían hablado muy bien de un chico, Messi. Al principio le hicimos un marcaje individual. En el minuto 70, con 0-0, cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando le cambié y en 15 minutos nos metió cuatro goles. Quiere decir esto: ¿Le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Vamos a estar muy atentos a él? Sí, pero exactamente igual que ellos van a tener mucha atención a nuestros jugadores. Lo que sucede es que en este partido hay muchos jugadores tanto en España como en Argentina de los que hay que estar atentos", concluyó.

Los antecedentes de la final

España y Argentina llegan a esta final con una larga historia de enfrentamientos. A lo largo de los 14 partidos disputados entre ambas selecciones absolutas, el balance favorece claramente a España, con ocho victorias, tres empates y tres triunfos argentinos. El último precedente se remonta al 27 de marzo de 2018, cuando la Roja goleó por 6-1 en un amistoso disputado en Madrid, mientras que el único duelo en una Copa del Mundo tuvo lugar en el Mundial de Inglaterra 1966, con victoria de Argentina por 2-1. El historial refleja una rivalidad de alto nivel que volverá a escribir un nuevo capítulo en la final del Mundial 2026.