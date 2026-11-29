Marc Márquez pone fin a su carrera en Cheste con una Ducati dorada para recordar sus 10 títulos.

Marc Márquez puso punto final a su trayectoria en MotoGP este domingo con un segundo puesto en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, disputado en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. El piloto de Ducati cruzó la línea de meta por detrás de Raúl Fernández (Aprilia), vencedor de la carrera, mientras que Pedro Acosta (KTM) completó el podio en la última prueba de la temporada.

El octocampeón de MotoGP se despidió de la competición con una moto y un casco dorados, en una jornada cargada de emoción en la que los aficionados pudieron verlo por última vez en acción. Márquez estuvo cerca de cerrar su etapa con una victoria, pero finalmente tuvo que conformarse con la segunda plaza.

"Casi ganamos. Os agradezco todo el apoyo. La moto la voy a echar de menos, sí, pero siempre la podré usar. Esto ya no lo podré vivir. Así que muchas gracias", señaló el piloto de Cervera tras completar la carrera.

Su despedida llega después de una temporada espectacular, en la que consiguió remontar 102 puntos y cerrar un nuevo capítulo de su trayectoria deportiva. La jornada también estuvo marcada por el homenaje a otros pilotos que dicen adiós al Mundial, como Álex Rins y el australiano Jack Miller.

Raúl Fernández se lleva la victoria en la última carrera de Márquez

La emoción de la despedida no impidió que Márquez pelease por la victoria desde el primer momento. El piloto de Ducati se colocó en cabeza nada más apagarse los semáforos, aunque perdió posiciones inicialmente ante Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

En la tercera vuelta, Raúl Fernández consiguió adelantar al de Cervera para situarse en primera posición y comenzó a abrir distancia. Bezzecchi también superó posteriormente a Márquez, que respondió para recuperar su posición y mantenerse en la segunda plaza.

A partir de ahí, la carrera tuvo pocos cambios en sus posiciones delanteras. Márquez consiguió asentarse en el segundo puesto y llegó a reducir ligeramente la distancia con Fernández, aunque no fue suficiente para alcanzar al vencedor.

"Ha acabado sano y salvo, como yo quería", comentó su madre, Roser Alentà, después de que el piloto viese la bandera a cuadros.

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En cuanto al resto de españoles, Jorge Martín terminó quinto, Fermín Aldeguer fue séptimo y Joan Mir décimo, justo por delante de Pol Espargaró. Álex Rins concluyó decimoctavo y Augusto Fernández, decimonoveno. Iker Lecuona no consiguió terminar la prueba.

Cheste pondrá el nombre de Marc Márquez a una de sus curvas

La despedida del piloto de Cervera tendrá también un reconocimiento permanente en el circuito valenciano. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció que una de las curvas del Circuit Ricardo Tormo de Cheste llevará el nombre de Marc Márquez.

"Ya le he trasladado a Marc Márquez que elija la curva que quiera porque esa curva del circuito llevará su nombre, porque es un nombre que ha marcado la historia del deporte español, más allá del motociclismo", manifestó Pérez Llorca durante su visita al trazado valenciano.

El presidente de la Generalitat destacó la dimensión deportiva del piloto, al que situó a la altura de figuras como Pau Gasol o Rafa Nadal. También calificó de motivo de orgullo para Cheste y para la Comunitat Valenciana que su última carrera se dispute en este circuito.

El anuncio se produjo durante el fin de semana del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, que puso el broche a un campeonato compuesto por 22 pruebas y acogió también la celebración de los MotoGP Awards.

El Circuit Ricardo Tormo agotó las entradas disponibles para el fin de semana.

Otras despedidas y campeones en Cheste

La última cita del calendario también dejó otros momentos destacados. Aprilia celebró su título de constructores gracias a la victoria de Raúl Fernández, mientras que el español Manu González se proclamó campeón del mundo de Moto2 con una ventaja de apenas 2,5 puntos sobre Izan Guevara.

Además, el Gran Premio valenciano supuso la despedida de Michelin como proveedor de neumáticos del Mundial de motociclismo. La compañía será sustituida por Pirelli a partir de 2027.