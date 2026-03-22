Mariano García hace historia y conquista el oro mundial en los 1.500 metros de pista cubierta

Mariano "La Moto" García celebra su triunfo en los 1.500 metros en el Campeonato del mundo de atletismo de pista cubierta.

Mariano “La Moto” García se proclamó campeón del mundo de 1.500 metros en el Campeonato del Mundo de atletismo celebrado en Polonia. El murciano paró el cronómetro en 3:39.63 para llevarse el oro.

Mariano García realizó una gran carrera que lideró desde los 300 metros y que mantuvo con un ataque progresivo y prolongado. El español cruzó la línea de meta por delante del portugués, campeón al aire libre de esta categoría, Isaac Nader (3:40.06), y el australiano Adam Spencer (3:40.26).

El murciano completó los últimos 1.000 metros en 2:18 y los últimos 500 en 1:06, registros que hablan del gran estado de forma y dominio de García en la carrera ante sus rivales. Tras conquistar el oro hizo su famoso gesto de arrancar la moto y sobre el tartán gritó "dos coronas y me voy a ver MotoGP".

Hombre récord

Con este oro, Mariano “La Moto” García se convierte en el primer hombre en conquistar los 800 y 1.500 en pista cubierta. Además, posee dos de los tres oros que tiene el atletismo español en los Campeonatos del Mundo de pista cubierta.

Es el primer español en conquistar la prueba reina del atletismo. Ya en 2022 conquistó el oro en los 800 metros en pista cubierta.

“No era de los favoritos y no estaba en la quiniela de casi nadie, pero desde la sombra soy campeón mundial. De nuevo, tras el de 800. Soy el primer campeón del mundo español en 1.500 y por tanto también el primero que logra los títulos de 800 y 1.500. Y eso que han pasado fantásticos mediofondistas a lo largo de la historia. Ahora quiero coger la medalla, guardarla y llevarla para mi pueblo de Cuevas de Reyllo para celebrarlo porque en mi pueblo saben lo que hemos tenido que sufrir para estar aquí hoy”, expresó en zona mixta tras conquistar el oro.

Esta es la tercera medalla española en este Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta tras las platas del 4x400 relevos mixtos y Quique Llopis en 60 metros vallas.