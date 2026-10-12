Max Verstappen se gusta y triunfa en Marina Bay

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se hizo con la victoria en la carrera del Gran Premio de Singapur, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) finalizaron decimocuarto y decimosexto, respectivamente.

Con un dominio absoluto de semáforo a bandera, liderando las 62 vueltas en el circuito urbano de Marina Bay, el tetracampeón del mundo siguió haciendo historia con su primera victoria en Singapur, la número 73 de su trayectoria en el Gran Circo. Ahora, solo se le resiste el triunfo en Madring.

Mientras, Antonelli, que completó el podio justo por detrás de Leclerc, hizo valer su tercer puesto para afianzar su ventaja en el campeonato de pilotos sobre su compañero George Russell, noveno en esta cita; ahora, el italiano atesora 102 puntos de ventaja sobre el británico, 111 sobre Hamilton -sexto- y 119 sobre Verstappen, y podría ser campeón en Austin si acaba el Gran Premio con una renta de 125 puntos.

A pesar de la lucha con Leclerc una vez apagados los semáforos, Verstappen, poleman del sábado, logró conservar su posición de privilegio para afianzar su primera posición al paso por la primera curva, con Hamilton tercero. Mientras, Antonelli contenía a los McLaren y Russell, que arrancó decimonoveno, ganaba terreno.

Sainz, por su parte, mejoraba tres plazas en el arranque, y Alonso, que partía desde el pitlane tras usar su sexto turbocompresor del año, se situaba decimonoveno. Sin embargo, las buenas noticias duraron poco para el madrileño, que en la sexta vuelta perdía lo ganado al acusar problemas de batería y ser adelantado por los dos Haas.

Incidencias

La aparición del virtual safety car por un problema en la caja de cambios del brasileño Bortoleto (Audi), que se quedó detenido en la salida del pitlane, amenazó con agitar el avispero, pero todo se mantuvo igual. Además, Verstappen comenzó a apretar.

Hamilton, el único que apostó por los medios en la salida, realizó la primera parada en la vuelta 19 para enfundarse el blando, y tras él entraron Antonelli y Leclerc para vestir el medio. Por delante, el holandés siguió tirando hasta el giro 33, cuando paró en boxes para volver a salir primero.

El VSC provocado por la salida de pista del canadiense Stroll (Aston Martin) en la vuelta 39 de 62 permitió a muchos, como Leclerc, Antonelli y Russell, sacar parada gratis, mientras Ferrari apostaba por una estrategia rara: paraba a Leclerc y no a Hamilton, con ruedas blandas y más gastadas.

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La consecuencia: el monegasco adelantaba al heptacampeón del mundo, tras petición de su equipo, en el giro 46, todo para intentar que el primero cazase al neerlandés. Sin embargo, la apuesta de la Scuderia condenó a Hamilton, que vio cómo primero Antonelli -que había visto la bandera blanca y negra por exceder en tres ocasiones los límites de pista- y luego el vigente campeón, el británico Lando Norris (McLaren), le pasaban. Apenas restaban siete vueltas.

Nada cambió y Verstappen pudo al fin vencer en Singapur, liderando un podio que completaron Leclerc y Antonelli.