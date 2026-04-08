Verstappen, con la alcaldesa de Allariz

El piloto Max Verstappen se sienta durante cada carrera de Fórmula 1, a su manera, al lado de la alcaldesa de Allariz para deprimirse con la actual temporada de videojuego y la artificialidad de los adelantamientos a chispazos eléctricos. El truco de manos al volante es cargar energía y apretar el botón.

Unha alcaldesa a que lle gusta a Fórmula 1”, deslizó Seixas al acercarse al corrillo en el que había aparcado el chófer de anécdotas tras escuchar la atinada laudatio al homenajeado pronunciada por el académico fotoperiodista Xurxo Lobato"

La pista de la afición de Cristina Cid por la Fórmula 1 la facilitó el polímata Miguel Anxo Seixas, presidente de la Fundación Castelao, en el patio de la Casa da Cultura de Allariz. Había terminado la liturgia institucional por el Día das Artes 2026 que la Academia Galega de Belas Artes dedicó a José Suárez, fotógrafo alaricano universal; la cultura y la política compartían impresiones de un acto que supone elevar la creación audiovisual a la peana de disciplina artística.

“Unha alcaldesa a que lle gusta a Fórmula 1”, deslizó Seixas al acercarse al corrillo en el que había aparcado el chófer de anécdotas tras escuchar la atinada laudatio al homenajeado pronunciada por el académico fotoperiodista Xurxo Lobato. Cristina Cid estaba de ronda en el papel de anfitriona y explicaba a los fotógrafos Marcos Atrio y Alejandro Camba las actividades previstas en el futuro museo dedicado a José Suárez para impulsar el talento local. El autor del trabajo definitivo sobre Castelao no derrapaba con la afición de la regidora de una villa bandera del BNG, aunque no sólo el teniente de alcalde puso cara de revelación. “Como sabes iso?”. La alcaldesa había realizado un emotivo discurso sobre su paisano, horas antes había inaugurado una exposición fotográfica por las calles y no se esperaba el cambio de carrete. “Porque un día que marchabas ás presas contáchesme que era por ver unha carreira cos teus fillos”.

Cristina Cid confirmó el dato. “De Verstappen”, se adelantó en el semáforo a la pregunta por Fernando Alonso. Y contó que sus hijos le regalaron una reproducción del piloto a tamaño real y ahora comparte sillón con Max en unas carreras que le aburren tanto como al cuatro veces campeón del Mundial de Fórmula 1, de padre neerlandés, madre belga y residencia en Mónaco por ventajas fiscales. “Porque Max no conoce Allariz”, bromeó alguien. Una villa de foto y con mucha vida.