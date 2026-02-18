El Meeting Internacional de Ourense de atletismo y el “Metiño”

Uno de los atletas de la pasada edición, la del estreno, firmando autógrafos en Expourense.

El Meeting Internacional de Ourense de atletismo llega el sábado con regalo. La segunda edición de la prueba que está incluida en el calendario internacional incluye además el “Metiño”, una reunión que da protagonismo a las categorías de base.

La competición, organizada por la Federación Galega de Atletismo, en colaboración con la Xunta de Galicia, la Deputación de Ourense y el Concello de Ourense, se desarrollará en sesión vespertina del sábado, a partir de las 17:30 horas. Contará con atletas de talla mundial entre los que destacan, por parte gallega, los olímpicos Adrián Ben y Belén Toimil, dos de los grandes referentes del atletismo español. La mugardesa tomará parte en un concurso de nivel junto a la portuguesa Eliana Bandeira (marca personal de 18,49 metros) y la británica Sophie McKinna, finalista europea y mundial que acredita un mejor registro personal de 18,86 metros.

En la categoría masculina, destacan nombres como el inglés Henry Tomas, que competirá en los 800 metros (1:44.10) junto al italiano campeón de Europa sub-23 Simone Barontini (1:44.34), Elvin Josué Canales (1:44.10) o el gallego Adrián Ben (1:46.42), en una de las pruebas más esperadas de la jornada junto a los 400 metros, en la que figuras inscritos Óscar Husillos (44.73), Joao Coello (44.79) o el francés Younes Chattoui (45.38).

El reparto de lujo en este segundo Meeting Internacional de Ourense de atletismo “short track” continúa en el concurso de longitud con la presencia del cubano Jorge Hodelín (8,34 metros) o la del olímpico Gersoan Balde (8,20); la cubana Dacsy Adelina Brison en altura con una marca de 1,89 metros; la medallista de bronce en el Campeonato de España Naima Ait Alibou en los 1.500 metros con una marca de 4:09.07; la doble subcampeona sudamericana en los 60 metros, la venezolana Andrea Purica; además de la presencia española en los 400 metros de Eva Santidrián y del subcampeón del mundo universitario en los 60 metros vallas Ángel Díaz, con un registro de 7,72 segundos.

Este cartel podría aumentar con alguna incorporación de última hora, convirtiendo a Ourense en un escaparate de primer nivel.

Las pruebas del meeting son, en categoría masculina, los 60 metros vallas, 400 y 800 metros, salto con pértiga y salto de longitud. Y en la femenina, los 60 metros lisos, 400 y 1.500 metros así como los concursos de peso y salto de altura.

Entrada gratuita

La entrada para el público será gratuita hasta completar aforo, facilitando que los aficionados puedan gozar de “una jornada única de atletismo internacional”. Además, como complemento a la competición principal, entre las 15:45 y las 17:00 horas se celebra el “Metiño” para las categorías de base.