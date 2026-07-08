Messi empuja a Argentina para remontar ante Egipto (3-2)

La selección argentina se clasificó para los cuartos de final del Mundial tras remontar de manera agónica a Egipto (2-3) en su duelo de octavos, liderada por Leo Messi y con un gol de Enzo Fernández en el tiempo de añadido.

El inicio fue el peor posible y, antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora, un centro lateral de Marwan Attia encontró a Yasser Ibrahim, que se impuso en el duelo a Lisandro Martínez para batir de cabeza a Emiliano Martínez. La respuesta argentina llegó casi de inmediato con un penalti, pero, como ya ocurriera ante Austria, Messi falló desde los once metros.

En la reanudación no cambió la dinámica del encuentro, con la actual campeona del mundo instalada en campo egipcio y generando peligro constante. Sin embargo, la peor noticia para Argentina era que Leo Messi, autor de siete de los once goles del equipo en el Mundial, se mostraba más apagado de lo habitual.

La situación pudo complicarse todavía más al borde de la hora de juego. Un contragolpe egipcio acabó en el segundo tanto de los faraones, aunque la acción fue anulada al originarse tras una falta de Attia sobre Lisandro Martínez. Argentina se libraba entonces de un golpe que la dejaba contra las cuerdas.

Las ofensivas albicelestes hacían cada vez menos daño a una defensa egipcia muy bien organizada, mientras el balón parado se convertía en su principal recurso ofensivo. El segundo gol de Egipto llegó finalmente en otra contra perfectamente dirigida por Mohamed Salah. El delantero abrió el juego hacia Hassan, que superó a Enzo Fernández antes de asistir a Zico, encargado de fusilar al Dibu Martínez. La incredulidad se apoderó de los jugadores argentinos, que necesitaban un milagro para seguir con vida en el torneo.

Pero la albiceleste no bajó los brazos. A falta de diez minutos para el final, un centro de Messi desde el vértice del área fue cabeceado al fondo de la red por Cristian "Cuti" Romero, que redujo distancias. Poco después, el propio Messi aprovechó un balón suelto dentro del área para batir de volea a Shobeir y establecer el empate.

Argentina olió la remontada y terminó culminándola en el minuto 92. Lautaro Martínez recibió con espacio, esperó la llegada de Enzo Fernández y le sirvió el balón para que firmara el 2-3 definitivo, desatando la euforia argentina y sellando el pase a los cuartos de final del Mundial.

Egipto clama por el arbitraje

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, fue muy crítico con la actuación arbitral tras la eliminación ante Argentina, frente a la que sintió que fueron “superiores”, pero donde cree que “hubo influencia de factores externos en el resultado” que les llevó a sufrir “una injusticia”.

“Fuimos superiores a los campeones del mundo en muchos aspectos, pero hubo influencia de factores externos en el resultado. Hubo presión de Argentina sobre el árbitro (el francés François Letexier)”, se quejó Hassan. El técnico lamentó que no se viese “respeto ni juego limpio” y que el penalti señalado a favor de Argentina se decretase “tras una acción que también podría haber sido penalti a favor de Egipto y que no fue revisado por el VAR”.

“Jugamos bien, pero sufrimos, y debo decir que, a pesar de la derrota, dejamos nuestros colores en alto. El mundo es injusto, la vida es injusta, pero ¿por qué hay injusticias en el deporte? No me convence todo lo que pasó en este partido, sufrimos una injusticia. Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro”, añadió Hassan.