Messi iguala a Klose como máximo goleador de los Mundiales tras su hat-trick a Argelia (3-0)

El delantero argentino Leo Messi volvió a hacer historia al igualar el récord de 16 goles en los Mundiales, hasta ahora en poder del alemán Miroslav Klose, gracias al triplete conseguido en la victoria de Argentina ante Argelia (3-0) en su debut en el Mundial 2026.

A sus 38 años, el capitán de la Albiceleste firmó una actuación memorable en un partido que también supuso su encuentro número 200 con la selección argentina. Messi abrió el marcador en la primera mitad y completó su exhibición con dos tantos más tras el descanso.

Con esta actuación, el argentino alcanza los 16 goles mundialistas, superando a leyendas como Ronaldo Nazário (15), Gerd Müller (14), Pelé (12) y situándose a la altura de Klose en lo más alto de la clasificación histórica.

Además, el atacante se convirtió en el jugador más veterano en marcar un hat-trick en una Copa del Mundo, superando el registro que ostentaba Cristiano Ronaldo desde Rusia 2018.

Compite contra Mbappé

Messi comparte también con Kylian Mbappé el honor de ser uno de los únicos futbolistas que han logrado un triplete en un Mundial siendo vigentes campeones del mundo. Ahora, el argentino tendrá la oportunidad de convertirse en el máximo goleador en solitario de la historia del torneo si logra marcar un gol más durante la competición.

Dos décadas después de su debut mundialista en Alemania 2006, Messi continúa ampliando su legado y sumando récords en una carrera que ya figura entre las más destacadas de la historia del fútbol.