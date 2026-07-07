Muere Carmelo Cedrún, el mítico portero del Athletic Club que logró una Liga y tres Copas

El exguardameta Carmelo Cedrún, una de las grandes leyendas de la historia del Athletic Club, equipo con el que ganó una Liga y tres Copas, ha muerto a los 95 años, según informó este lunes la entidad rojiblanca.

El mítico portero de Amorebieta-Etxano y socio de honor del Athletic Club protagonizó una de las épocas más gloriosas del conjunto bilbaíno durante las 14 temporadas que defendió la portería zurigorri. En su palmarés figuran cinco títulos: una Liga (1955/56), tres Copas (1954/55, 1955/56 y 1957/58) y una Copa Eva Duarte (1950), precursora de la Supercopa.

Uno de estos títulos, la Copa de 1958, bautizó a uno de los equipos más legendarios del Athletic, el de los 'Once Aldeanos', aquel conjunto campeón que derrotó al Real Madrid, vigente campeón de Europa, en su propio estadio.

Con 404 partidos a sus espaldas, Carmelo Cedrún debutó el 15 de abril de 1951 en San Mamés frente al Sevilla FC y, a partir de ahí, marcó una época en la portería del Athletic. Además, cedió el testigo a otro de los grandes mitos del club, José Ángel Iribar, quien lo sustituyó en La Rosaleda en un partido frente al CD Málaga en 1962.

Carmelo Cedrún ostentó hasta 2019 el récord de partidos consecutivos jugados con el Athletic en Liga, 132, logrados entre 1952 y 1957. Una marca que solo consiguió superar Iñaki Williams y que fue conmemorada con un emotivo homenaje por parte de la afición en San Mamés antes del partido frente al Granada CF en 2019.

Cedrún también formó parte de la expedición de la selección española que disputó el Mundial de Chile 1962. Fue titular en los dos primeros encuentros de aquel campeonato, tras haber debutado con España en marzo de 1954 frente a Turquía, y llegó a disputar 13 internacionalidades. Padre del también portero del Athletic Andoni Cedrún, será recordado como "una de las grandes leyendas de la historia rojiblanca", según destacó el club.