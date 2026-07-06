Muere un integrante de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos durante una actuación en Agolada

Los integrantes de la agrupación Cantigas e Agarimos durante una actuación el pasado verano.

Un integrante de 41 años y con más de dos décadas formando parte de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos se desplomó y falleció en plena actuación durante la XIII edición del Corazón da Artesanía celebrado en Agolada.

Fuentes apuntan que el hombre sintió una fuerte indisposición antes de desplomarse y morir. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron dos ambulancias del 061, un helicóptero medicalizado, Protección Civil y Guardia Civil que no pudieron hacer nada para salvar la vida del hombre.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el Ayuntamiento de Agolada han mostrado sus condolencias por el fallecimiento ."Qué noticia tan terrible para terminar el día", recalca la regidora de la ciudad de la cual es originaria esta formación en sus redes sociales.

Así, ha enviado "un fuerte abrazo a la familia y amistades" del finado y "muy especialmente a toda la gente de Cantigas que hoy vive un día muy triste".

Del mismo modo, el consistorio de Agolada, en un comunicado, traslada "su más profundo pesar" por lo sucedido. "Nuestra más sincera condolencia y todo nuestro afecto a la familia, amistades y personas allegadas, así como a sus compañeros y compañeras".

"En estos momentos de profunda tristeza, el Ayuntamiento de Agolada se une al dolor de la familia y de todas las personas que compartieron con él su vida y su trabajo", expone. Lo hace con el deseo de que sus allegados encuentren "consuelo y fuerza para afrontar esta irreparable pérdida". Además, agradece a las autoridades municipales la intervención de los servicios de emergencias.

Por su parte, Cantigas e Agarimos ha hecho público en sus redes sociales su "inmensa tristeza para despedir a su compañero". "Guardaremos para siempre los casi 20 años de momentos compartidos, dentro y fuera del escenario", destaca. "Tu amistad, tu compromiso y tu bailar forman parte de la historia de Cantigas y de toda la gente que te conocimos", añade.