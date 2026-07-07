Morir bailando. No es un oxímoron, figura retórica cursi, en el mismo renglón de afectación que el palabro, que acoge paradojas descarriadas como “silencio atronador”, según el ejemplo que enseña el diccionario de la Academia. Pablo, de 41 años, bailó el primer tema del repertorio de Cantigas e Agarimos en la feria Corazón da Artesanía que se celebró en el municipio pontevedrés de Agolada el fin de semana. Eran las ocho de la tarde de un domingo sofocante pero actuaban a la sombra. En la segunda pieza se encontró un poco mareado y con dificultades respiratorias. Nada pudieron hacer, aunque recibió atención médica al instante y se intentó su reanimación durante más de una hora.

Los datos de la Sociedad Española de Cardiología estiman que en Galicia se producen entre diez y 15 casos de muertes súbitas al año practicando deporte, hombres el 90%, el 96% aficionados"

Poco consuelo encontrará la familia de Pablo y los compañeros de la centenaria agrupación folklórica compostelana, pero que tus últimos pasos sean de baile es una suerte poética. Morir haciendo lo que más te apasiona es un final de cuento o el broche de la función. Pablo llevaba 20 años en el escenario con Cantigas, pero no había llegado ni a la mitad de la partitura, según la esperanza de vida que conceden las estadísticas.

Apagarse en la cama con una carga considerable de años suele ser el punto y final preferido. En la grada de Riazor cantando un gol como un venerable anciano tampoco sería mal plan. Las crónicas dirían que había cabeza, ganas y fuerza para acudir al estadio. Pero si hay que cerrar la página antes de tiempo, los futboleros entenderán que completando un caño o saliendo de un regate en una pachanga con los colegas es un momento redondo como la pelota.

Es más habitual de lo que parece aunque no hay registros oficiales. Los datos de la Sociedad Española de Cardiología estiman que en Galicia se producen entre diez y 15 casos de muertes súbitas al año practicando deporte, hombres el 90%, el 96% aficionados. El baile también es deporte, música en movimiento. Con calor sólo vivir es una actividad de riesgo. El Sistema de Monotorización de Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III atribuye a las altas temperaturas 110 fallecidos desde mayo en Galicia, seis los cuatro primeros días de julio. La danza de la vida sigue.