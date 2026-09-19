Muere Sandro Mazzola, leyenda del Inter y la selección italiana, a los 83 años

Sandro Mazzola, leyenda del Inter y autor de un doblete ante el Real Madrid en la final de la Copa de Europa de 1964.

El fútbol italiano está de luto. Sandro Mazzola ha fallecido este sábado a los 83 años después de años luchando contra una enfermedad. El legendario futbolista italiano fue uno de los grandes símbolos del Inter y una de las figuras del fútbol europeo durante los años 60 y 70.

Mazzola desarrolló prácticamente toda su carrera en el conjunto nerazzurro, cuya camiseta vistió durante 17 temporadas, entre 1960 y 1977. Con el Inter disputó cientos de partidos y conquistó cuatro títulos de la Serie A, dos Copas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

Pero si hay una noche que permanece especialmente en la memoria de los aficionados es la final de la Copa de Europa de 1964. El Inter se impuso por 3-1 al Real Madrid en el Prater de Viena y Mazzola fue el gran protagonista con dos goles. Aquel doblete frente al equipo de Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás convirtió al italiano en una de las grandes figuras de aquella final.

Mazzola recordó años después aquella noche y también su admiración por Di Stéfano. Antes del partido llegó a hablar con el argentino, al que consideraba su ídolo.

El hijo de Valentino Mazzola que hizo historia con el Inter

Sandro Mazzola llevaba el fútbol en la sangre. Era hijo de Valentino Mazzola, capitán del legendario Torino que falleció en el desastre aéreo de Superga de 1949, cuando Sandro todavía era un niño.

Lejos de quedar a la sombra de su padre, construyó su propia leyenda. Con el Inter disputó 565 partidos y marcó 161 goles, cifras que le sitúan entre los máximos goleadores históricos del club. También fue máximo goleador de la Serie A en 1965 y de la Copa de Europa en 1964, con siete tantos.

Con la selección italiana también alcanzó la gloria. Formó parte del equipo que conquistó la Eurocopa de 1968, además de disputar dos Mundiales.

El fallecimiento de Mazzola ha provocado numerosas muestras de duelo en Italia. Este fin de semana se guardará un minuto de silencio antes de los partidos de las distintas competiciones y las banderas de la sede de la Federación Italiana de Fútbol y del Centro Técnico Federal de Coverciano ondean a media asta.

El Inter, el único club al que perteneció durante su carrera profesional junto a la selección italiana, despidió a quien considera parte inseparable de su historia.