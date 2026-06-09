Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí, queda fuera del Mundial tras serle denegada la entrada a Estados Unidos

El colegiado somalí Omar Abdulkadir Artan ha quedado excluido de su participación en el Mundial 2026 después de que las autoridades de Estados Unidos le denegaran la entrada al país por supuestos problemas con su visado, según ha confirmado la FIFA.

Artan, considerado el mejor árbitro africano de 2025 por la CAF, había sido designado para dirigir partidos del torneo y estaba llamado a hacer historia como el primer árbitro de Somalia en una fase final de la Copa del Mundo. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Miami procedente de Estambul, fue considerado “inadmisible” tras una inspección adicional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y posteriormente repatriado.

La FIFA ha confirmado que el árbitro no podrá ejercer en el campeonato y ha señalado que las decisiones de visado corresponden exclusivamente al país anfitrión. Por su parte, las autoridades estadounidenses no han detallado los motivos concretos de la denegación, más allá de apuntar a cuestiones de verificación e inmigración.

El caso ha generado impacto en el mundo del fútbol, especialmente en África, donde se consideraba su designación como un hito histórico para Somalia. Pese a la situación, Artan ha asegurado en declaraciones recientes que mantiene una actitud positiva y que espera volver a futuras competiciones internacionales.