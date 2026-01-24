Omar Ouhdadi deja el Ourense CF y pone rumbo al Alcorcón

El Ourense CF oficializó que el delantero Omar Ouhdadi deja de pertenecer al equipo. Ayer anunciaba La Región que el jugador tenía pie y medio fuera y lo único que faltaba era el acuerdo económico entre ambos equipos, que finalmente se ha producido. El conjunto madrileño, que milita en el grupo dos de Primera Federación, se había puesto en contacto para tratar de fichar al jugador, mientras que el equipo ourensano les había remitido a la cláusula de rescisión, dado que no quería perder a uno de los futbolistas que ha sido más determinante en esta primera vuelta. Al final, el cuadro madrileño abonó los 150.000 euros fijados en el contrato y en la tarde de ayer era presentado como nuevo jugador del Alcorcón.

El jugador de origen marroquí participo en 31 partidos con la camiseta azulona marcando ocho goles. En liga jugó 20 partidos, 18 como titular e hizo tres goles. En Copa del Rey jugó las tres eliminatorias, en el once inicial un partido y logró un gol, y en la Copa Federación, en la que se proclamaron campeones, participó en 8 partidos logrando también otros tres goles. Sin duda que unos números que le han valido para ser objeto de deseo de varios equipos. Ahora en las oficinas del club ya buscan un jugador de similares características, que pueda suplir la marcha del extremo azulón.

También se conocía que el delantero Juan Piera abandona el equipo en busca de minutos en el filial del Elche. El jugador catalán, que tuvo mucho menos protagonismo, buscará en tierras alicantinas los minutos que no tuvo en Ourense. Participó en ocho partidos logrando un gol. Jugó cinco en liga, uno como titular, anotando un tanto. En Copa del Rey participó en los minutos finales ante el Athletic de Bilbao y en Copa Federación tuvo minutos en dos encuentros. Con estas dos nuevas salidas son seis los jugadores que han dejado un equipo al que llegaron Martín Ochoa y Sergio Benito desde el Arenteiro y la Ponferradina.