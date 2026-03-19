La ourensana Cabreiroá acompaña al Celta en Lyon al no poder llevar Estrella Galicia

Camiseta del Celta con el patrocinio de Cabreiroá para el partido ante el Olympique de Lyon, sustituyendo temporalmente a Estrella Galicia por la normativa francesa.

El Celta de Vigo se enfrenta esta noche al Olympique de Lyon en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League con una curiosa novedad en su camiseta: la prohibición de la publicidad de Estrella Galicia 0,0 por la estricta normativa francesa conocida como Loi Évin, vigente desde 1991 y que impide cualquier referencia a bebidas alcohólicas, incluso sin alcohol.

Ante esta situación, el club vigués ha optado por sustituir temporalmente su patrocinador principal por Cabreiroá, otra marca del Grupo Hijos de Rivera que ya patrocina las categorías inferiores del equipo. Esta será la primera vez en la historia que el Celta dispute un partido oficial con esta marca, convirtiéndose en una camiseta especial que sin duda atraerá la atención de coleccionistas y aficionados.

La situación recuerda a otros casos de equipos europeos obligados a adaptar sus camisetas a la legislación local, como el Liverpool con Carlsberg o el Real Madrid con Bwin en Turquía. El propio Celta vivió algo similar en 2016 ante el Ajax, cuando lució un logo especial por el 110º aniversario de Estrella Galicia.

El club confía en que, a pesar del cambio en el patrocinio, la motivación y el juego de los celestes logre un buen resultado en Lyon para seguir avanzando en la Europa League.