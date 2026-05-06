España se enfrenta al pago de indemnizaciones multimillonarias acordadas ya por distintos juzgados extranjeros por el recorte a las retribuciones por las energías renovables acordado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que pueden ascender a miles de millones de euros. Como el Gobierno actual se hace el remolón para pagar las sentencias judiciales en los países de procedencia de las empresas afectadas estas han comenzado a tomar medidas para resarcirse y lo han hecho contra dos de las esencias nacionales, y eso sí que no. En los Países Bajos la justicia ha ordenado el embargo de la sede del Instituto Cervantes de Utrech, un ataque a la lengua española que como los antiguos Tercios avanzaba por tierras de Flandes. La justicia estadounidense no se ha quedado atrás y ha autorizado a los acreedores a identificar bienes embargables y están dispuestos a cobrar con los bienes de la Selección Española de Fútbol que jugará el Mundial en ese país y Canadá. ¿Tendrá el once nacional que jugar descalzo y en cueros?