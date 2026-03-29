La ourensana Raquel Carrera, campeona de la Copa de la Reina de Baloncesto

Raquel Carrera durante el partido atenta a la acción defensiva de su compañera.

Un título más para la vitrina de Raquel Carrera. La jugadora ourensana del Valencia Basket se proclamó campeona de la Copa de la Reina. El equipo taronja derrotó 70-65 al Hozono Global Jairis, vigente campeón. El equipo valenciano derrotó en un gran partido al conjunto murciano para levantar su segundo título como campeonas de la Copa de la Reina.

Raquel Carrera jugó un papel fundamental para que su equipo levantara una temporada más el título. La ourensana fue la máxima anotadora de su equipo con 12 puntos y apareciendo en los minutos finales para dar tranquilidad a las suyas.

En el partido disputado en el Palau d’Esports Catalunya de Tarragona, comenzaron mejor las vigentes campeonas al terminar el primer cuarto 24-11 ante las valencianas. En el segundo cuarto recortaron distancia y se fueron al descanso perdiendo 31-38.

Fue en el inicio del tercer cuatro donde las de Rubén Burgos se pusieron por delante en el marcador, ventaja que no soltarían hasta proclamarse campeonas de esta edición de la Copa de la Reina.

Carrera con 12 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias fue la más destacada de las taronja para derrotar al Hozono Global Jairis y así seguir con su gran año.