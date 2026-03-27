La ourensana Raquel Carrera invita a otra ronda (83-72)

El duelo entre ourensanos en la Copa de la Reina de baloncesto sonrió a la jugadora, Raquel Carrera, ante el entrenador, Suso Garrido. El Valencia cumplió con la etiqueta de favorito y se impuso al Ensino de Lugo por 83-72 en la cita disputada en Tarragona. Las lucenses dieron la talla, comenzaron muy bien y luego intentaron agarrarse al partido, pero no fue suficiente para dar la campanada.

Y es que el inicio del Ensino fue a toda velocidad. En un abrir y cerrar de ojos se colocaron 2-10 haciendo vibrar a sus aficionados, que cruzaron el país. Ahí, entre que el Valencia espabiló y los problemas de faltas de la siempre importante Giomi (y un criterio desigual mantenido en el tiempo), la cosa se igualó y las levantinas ya se fueron al primer parón dominando 16-13. Y esa fue la tónica habitual. Dos equipos jugando bien, pero con el Valencia siempre poniendo ese puntito más que hacía que la renta aumentase poco a poco. Al descanso, 42-36 y al final del tercer parcial, 63-54. Las gallegas no estaban lejos, pero costaba acercarse más para meter miedo.

En el último cuarto, al Ensino le quedaba una misión que rozaba lo imposible. Y, pese a los intentos, ya no pudo ser. Las valencianas supieron mantener las distancias y vivir un final tranquilo hasta el 83-72 definitivo.

Raquel Carrera terminó con 8 puntos y 5 rebotes en los 24 minutos que disputó. Por su parte, Suso Garrido vivió su primera experiencia copera con un cuarto de final de nivel al frente de un Ensino que dio la talla y apretó a un todo noble de la competición, con opciones para levantar el trofeo.

El Zaragoza, adelante

El rival del Valencia en la semifinal de mañana será el Zaragoza, que se impuso por 71-61 al Euskotren en el inicio de los cuartos tras haberse roto el partido a favor de las aragonesas justo antes del descanso. El equipo maño, que es el actual líder de la Liga Femenina, comenzó algo fallón y eso dio esperanzas al conjunto donostiarra, pero acabó poniendo las cosas en su sitio.