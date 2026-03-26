El primer brindis de Suso Garrido por el Ensino

Es el torneo más especial del baloncesto femenino nacional. Por la forma y por el fondo. Ocho equipos con sus aficiones presentes, una sola sede, cuatro días de actividad y un mismo objetivo: levantar el trofeo. Y hablando de baloncesto, más aún femenino, Ourense no podía quedarse fuera de la fiesta. Estará representada en Tarragona por partida doble y, además, se verán las caras a las primeras de cambio, en los cuartos de final. A un lado de la pista (y de la línea de banda) estará Suso Garrido, entrenador del Ensino de Lugo. Al otro, Raquel Carrera, referente del Valencia Básket. Si miramos al pasado, el entrenador del Carmelitas contra la niña que destacaba en Josefinas.

Para Garrido es su primera Copa de la Reina en su primer año al frente del cuadro lucense, en el que vive su cuarta temporada tras llegar como entrenador asistente. Llegar y besar el santo con un inicio fulgurante y unas victorias que valieron su peso en oro para sellar el pasaporte copero. Desde tierras tarraconenses ya vive todo lo que rodea una cita de este calibre. “Conseguimos clasificarnos hace más de dos meses y lo llevamos con mucha normalidad, centrándonos en la Liga. Y ahora sí, ahora estamos viviendo ya la Copa, que es una competición muy chula y que afrontamos con mucho respeto, pero sin ningún miedo”, explica el ourensano tras un maratoniano viaje de Lugo a Tarragona en bus. “Bendito problema si es para jugar esta competición”.

Claves

El primer obstáculo es el Valencia, un equipo hecho para levantar trofeos, pero que tiene sus puntos débiles. “Tienen más presión por ganar, pero también tienen más experiencia. Nuestro equipo es más novato en este tipo de partidos. Lo que se suele decir en estos casos es que tendremos que estar al 100% y que ellas no lo estén. A partir de ahí, controlar el rebote, estar bien en defensa y mantener el partido vivo los 40 minutos para tener opciones”, explica Garrido.

Este curso ya se cruzaron en Liga, con victoria apretada de las valencianas en el duelo disputado en Lugo. Una cita en la que no estuvo Raquel Carrera, por precaución. En esta ocasión sí habrá duelo ourensano. “Es un privilegio enfrentarse a jugadores del calibre de Raquel. Es un encanto, me llevo muy bien con la familia, especialmente con el padre, que tiene su trabajo al lado de mi casa. Ya desde cadetes y júniors nos llevamos enfrentando, ella en el Celta y yo en el Carmelitas. Es una jugadora de máximo nivel nacional e internacional, como acaba de demostrar en el Premundial”, recuerda Garrido.

Porque si algo está dejando claro esta campaña en la élite nacional femenina es que los equipos grandes se están dejando más partidos por el camino que hace unos años. “Es verdad, es una competición más abierta. Los proyectos intermedios han subido su nivel. Equipos como el nuestro están sirviendo como trampolines para jugadores con mucho potencial y se están viendo más sorpresas”.

Confianza en las suyas y en las alrededor de 60 personas que se cruzarán España un día laborable para animar al Ensino. Suso Garrido bebe hoy su primer trago copero con la ilusión por bandera. “¿Y por qué no vamos a ganar este partido?”, repite el ourensano preparado para la batalla. Mucho que ganar y poco que perder.

Opciones “Para avanzar a semifinales tendremos que estar al 100%, controlar el rebote, jugar a nuestro ritmo y mantener el partido vivo los 40 minutos”.

Competición “La Copa de la Reina es muy chula, ahora sí que la estamos viviendo plenamente. La afrontamos con mucho respeto, pero sin ningún miedo”.