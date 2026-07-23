Un ourensano pesca la mayor pieza del Mundial de Salmónidos Mosca

El ourensano Lucas Gómez Fierro continúa dando pasos hacia adelante en su carrera dentro de la pesca deportiva. El competidor del ADN Ribadavia formó parte de la selección española que se desplazó hasta Bally Bofey (Irlanda) para tomar parte en el Campeonato del Mundo de Salmónidos Mosca Juventud 2026. Una ocasión para medir su nivel ante las promesas, ya realidades, de la modalidad en todo el mundo. Y no le fue mal la cosa al ourensano, que consiguió la quinta posición dentro de la franja de edad sub-24, a pesar de que todavía es un competidor sub-18. Un rendimiento precoz que le hizo ser el más destacado de toda la representación nacional que se batió el cobre.

Gómez Fierro, además, fue el encargado de sacar la mayor pieza de toda la competición, con un tamaño de 40 centímetros.

La delegación española desplazada a Irlanda, durante un receso de la competición.

Por países

Paralelamente a la competición individual, los pescadores pelearon por dejar a España en la mejor posición posible dentro de una clasificación por países que tuvo siete competidores. Los españoles comenzaron bien, aunque en las últimas jornadas les faltó el golpe de suerte necesario para asaltar el podio en esta cita mundialista y tuvieron que conformarse con la quinta posición final tras sumar 22.260, destacando la pieza ya citada capturada por el ourensano y que ningún competidor pudo igualar. Y es que en el caso de Lucas Gómez, una experiencia más en la mochila y otra actuación muy destacada que viene a confirmar su constante evolución en la pesca mundial, todavía con mucho futuro por delante.