Pesca de la trucha en Ourense: Ríos abiertos, cuotas y permisos para 2026

Conoce todos los detalles y consejos necesarios para la pesca de truchas en Ourense

La temporada de pesca de la trucha en Ourense para 2026 arranca con novedades en la normativa de los principales cauces. Ríos como el Miño, el Sil o el Arnoia se preparan para recibir a miles de aficionados tras el fin de la veda.

Con esta guía completa que te ofrece La Región puedes conocer las fechas, límites de capturas y tramos abiertos.

Calendario y veda de pesca en Ourense 2026

La Consellería de Medio Ambiente ha fijado el calendario oficial para este año, marcando el fin de la veda de pesca en Ourense y permitiendo el regreso a los ríos con el objetivo de garantizar una práctica sostenible y el respeto a la fauna autóctona.

Apertura general de la temporada: El periodo hábil comenzó el 15 de marzo , permitiendo el acceso a la mayoría de las masas de agua de la provincia.

Cierre de la temporada: De manera general, la campaña se prolongará hasta el 31 de julio .

Prórrogas especiales: En los tramos de captura y suelta (sin muerte) de determinados acotados, la temporada se extenderá de forma excepcional hasta el 30 de septiembre.

Es fundamental consultar los días inhábiles de cada cuenca, ya que por norma general los lunes se mantiene la prohibición de pescar, salvo que coincidan con festivos nacionales o autonómicos.

Mejores ríos trucheros: Miño, Sil y Arnoia

Ourense es considerado un auténtico paraíso fluvial. Si buscas los mejores ríos trucheros en Ourense, la provincia ofrece tres joyas fluviales con características muy diferentes que se adaptan a todos los estilos de pescadores:

Río Miño: Es el gigante gallego. En sus tramos ourensanos, especialmente en las zonas bajas de los embalses y cotos específicos, se pueden encontrar ejemplares de trucha común de gran tamaño. Su caudal exige técnica y un buen conocimiento de las corrientes.

Río Sil: Con sus espectaculares cañones como telón de fondo, el Sil combina tramos bravos con zonas embalsadas. Es ideal tanto para la pesca a mosca como para el lance, ofreciendo aguas cristalinas donde la trucha se muestra esquiva pero muy combativa.

Río Arnoia: Un río más accesible y de carácter típicamente de montaña en sus tramos altos. Es perfecto para quienes disfrutan de la pesca de truchas en ourense en entornos más cerrados, rodeados de vegetación autóctona y pozas naturales donde se refugian los ejemplares nativos.

En este mapa puedes hacerte una idea de las mejores ubicaciones gracias a Zonas de Pesca.

Zonas de pesca en Ourense | Zonas de Pesca

Cuotas de captura y normativa de permisos

Para practicar la actividad legalmente en 2026, todo pescador debe contar con la correspondiente licencia en vigor emitida por la Xunta de Galicia, además del permiso específico si se accede a un tramo acotado.

La normativa de este año incide firmemente en la conservación de la especie, estableciendo los siguientes límites generales:

Cupo de capturas: Por regla general, el límite máximo se sitúa en 4 truchas por pescador y día , salvo en los tramos de régimen especial o captura y suelta, donde el cupo es cero.

Tamaño mínimo: La medida reglamentaria estándar para la trucha común en la provincia es de 19 centímetros . Cualquier ejemplar que no alcance esta longitud debe ser devuelto al agua de inmediato y con el menor daño posible.

Cebos permitidos: Se potencia el uso de cebos artificiales (como moscas, ninfas y cucharillas de un solo anzuelo sin arponcillo) para minimizar el impacto en las capturas no deseadas, quedando los cebos naturales más restringidos según el tramo.

Consejos para la pesca de trucha en Galicia

El éxito en la pesca de truchas en Galicia no solo depende de la suerte, sino también de la adaptación al entorno cambiante de sus ríos. Aquí tienes unas recomendaciones clave para exprimir al máximo tus jornadas en las aguas ourensanas:

Madruga o aprovecha el sereno: Las horas centrales del día, especialmente con el aumento de las temperaturas en primavera avanzada, suelen ser menos productivas. Las primeras horas de la mañana y el atardecer son los momentos de mayor actividad alimenticia de la trucha.

Camuflaje y sigilo: Las aguas de ríos como el Arnoia o los afluentes del Sil suelen ser muy claras. Camina aguas arriba (a contracorriente) para evitar que las truchas detecten tu presencia o tu sombra.

Usa el equipo adecuado: Para los ríos más pequeños, una caña ligera de acción media te dará el control necesario. Si vas a tentar a las grandes truchas del Miño, opta por equipos con mayor reserva de potencia.

Respeta el entorno: La riqueza biológica de Ourense es única. Recuerda recoger todos tus residuos, respetar las propiedades colindantes y practicar, siempre que sea posible, la captura y suelta para asegurar que las futuras generaciones sigan disfrutando de este deporte.

Si tienes clara toda esta información, ya puedes considerarte preparado para la pesca de truchas en la provincia de Ourense. Pero recuerda que el secreto principal no es otro que la paciencia.