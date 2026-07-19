Ourense saca la final del Mundial a la calle: guía de pantallas gigantes en la provincia

Mapa de las pantallas gigantes que hay en la provincia de Ourense por la final.

La final del Mundial entre España y Argentina vuelve a sacar este domingo a miles de aficionados a las calles de la provincia de Ourense. Con el encuentro programado para las 21,00 horas, varios concellos han confirmado la instalación de pantallas gigantes para seguir el partido de forma colectiva, mientras que otras localidades esperan repetir el ambiente vivido durante la semifinal, cuando plazas y espacios públicos se llenaron de seguidores de la selección española.

Ourense a rebosar de ilusión por España en la semifinal | Alan Pérez

El mayor dispositivo vuelve a desplegarse en la capital. La ciudad de Ourense cuenta dos pantallas gigantes, una en la Praza Maior y otra en el Paseo Ribeira de Canedo, junto al Puente Romano, para que los aficionados puedan seguir el encuentro. En caso de victoria de España, la celebración se trasladará a la Praza Concepción Arenal.

También Barbadás ha confirmado la retransmisión pública del partido. El Parque dos Patos, en A Valenzá, abrirá sus puertas desde las 20,00 horas para reunir a vecinos y aficionados en torno a una pantalla gigante instalada por el Concello, que hace un llamamiento a vivir la cita "en comunidad".

La pantalla de Verín en la semifinal contra Francia.

Además, otros puntos contarán con este tipo de dispositivos tras la pasión por la selección que ya quedó patente durante la semifinal frente a Francia. En Verín, la Praza García Barbón reunió a cientos de personas para seguir el encuentro en una pantalla gigante instalada por el Concello, en una imagen que convirtió el centro de la villa en una auténtica grada al aire libre.

La Plaza Mayor de O Barco de Valdeorras en el último partido de la selección española.

Algo similar ocurrió en O Barco de Valdeorras, donde el Concello habilitó una pantalla gigante en la Praza Maior para el duelo de semifinales. La retransmisión comenzó una hora antes del partido y estuvo acompañada de animación para los asistentes, una iniciativa que congregó a numerosos vecinos para apoyar a la selección.

La expectación se extiende también a otros municipios de la provincia. En un recorrido por las principales villas ourensanas, las localidades como Xinzo de Limia, Ribadavia, Celanova o A Rúa volverán a concentrar a numerosos aficionados para seguir la final, aunque en algunos casos el protagonismo recaerá en la hostelería y en iniciativas privadas, como ya sucedió en anteriores encuentros del campeonato.

La ilusión por España en la semifinal tiñe de rojo la provincia de Ourense | Alan Pérez

La clasificación de España para la gran final ha desatado una auténtica fiebre futbolística en toda la provincia. Las imágenes de plazas repletas durante la semifinal anticipan una nueva noche de ambiente festivo, camisetas rojas y banderas españolas en calles y terrazas, con miles de ourensanos dispuestos a vivir juntos una cita histórica para la selección nacional.