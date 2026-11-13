Owono recibe 12 partidos de sanción por la acción que acabó con la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono en una imagen en la que todavía jugaba para el Deportivo Alavés.

Jesús Owono ya conoce su sanción deportiva por la acción que protagonizó ante el Tenerife y que terminó con el fallecimiento de Jesús de Miguel. El portero del Andorra ha sido castigado con 12 partidos de suspensión, el máximo contemplado para la infracción por la que fue expulsado.

Así lo ha comunicado este viernes el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que considera a Owono responsable de una infracción grave prevista en el artículo 102 del Código Disciplinario y le impone también las correspondientes multas accesorias.

Ese artículo establece una suspensión de entre cuatro y doce partidos cuando un jugador se produce de manera violenta con un adversario durante el juego y provoca consecuencias lesivas consideradas graves.

El Comité considera “especialmente grave” la acción

En su resolución, el Comité señala que la descripción del árbitro permite apreciar “la especial gravedad de la acción”, tanto por la forma en la que se produjo, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto.

El organismo también destaca “el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva”, pese a que el balón estaba en disputa.

El acta arbitral recogía que Owono fue expulsado por “impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”. El jugador fue atendido sobre el terreno de juego y posteriormente abandonó el campo en camilla.

El fallecimiento de Jesús de Miguel, entre los argumentos

El Comité también hace referencia en su resolución al fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda y considera que el desenlace de la acción es un elemento que debe tenerse en cuenta para determinar la sanción.

Según el organismo disciplinario, esta circunstancia, unida a la valoración de la propia acción, justifica la imposición del castigo en su grado máximo: 12 partidos de suspensión.

La jugada no ha sido considerada una agresión a efectos disciplinarios, por lo que se ha aplicado el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF.

Owono, por tanto, deberá cumplir una de las sanciones más severas contempladas por este precepto tras la acción ocurrida durante el encuentro entre el Tenerife y el Andorra.