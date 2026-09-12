¿Sabe usted que Pau Gasol visitó a dos ourensanas por la semifinal del Mundial de baloncesto?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la leyenda de la NBA visita a Raquel Carrera y Paula Ginzo antes del encuentro con Estados Unidos
¿Sabe usted que el orgullo ourensano cotiza al alza con Raquel Carrera y Paula Ginzo instaladas en las semifinales del Mundial ante Estados Unidos? ¿Que la concentración recibió la visita de un padrino de lujo como Pau Gasol para inyectarles moral de cara al gran choque que se juega este sábado? ¿Que la leyenda de la NBA se mostró especialmente atento, cariñoso y volcado con la pívot ourensana?
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