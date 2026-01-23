El presidente del COB, Diego Regueira: “Vamos a la Copa a soñar y queremos jugar los play off”

El presidente del COB, Diego Regueira, presumirá de su equipo este sábado en la Copa España, pero antes pasó revista a la actualidad de un proyecto en el que cumple seis meses al frente. Habló de “transparencia” y de “ilusión colectiva” para enfocar un mensaje en el que toca todos los frentes que rodean al club bandera del deporte provincial.

La cuentas “1,5 millones de presupuesto”

Regueira habla de un buen presente económico, un aspecto clave, pero injusto, que cobra más atención cuando las noticias son contrarias a la dirección que tienen en el Pazo: “Estamos poniendo orden y trabajo para construir un club sostenible. Nos hemos encontrado una situación que exigía actuar. Por un lado, había una deuda a corto plazo, que rondaba los 400.000 euros, y que hoy podemos decir que estamos a cero o prácticamente a cero. Gracias al trabajo de nuestro expresidente, Eduardo Villar, que trabajó mucho para ayudar a solventar esa deuda y que nos permite mirar al futuro con mucha valentía. Por otro lado, hay una deuda a largo plazo, adquirida por Consejos anteriores, de la que no nos olvidamos. Ya hemos hablado con los dueños de club y el objetivo es que a final de temporada podamos tener una previsión clara de cómo la afrontamos. No es para lamentarse, un club serio debe mirar de frente a su realidad y gestionarla y salir adelante. Quiero agradecer el apoyo de la Diputación, Concello, Xunta de Galicia y de nuestros patrocinadores”.

El crecimiento del club en patrocinadores y presupuesto es constante y la proyección para la próxima campaña ya se ubica en cifras que cuesta mucho recordar en este club y con un porcentaje de ingresos privados quizá sin precedentes: “Nos hacen sentir que el COB es un símbolo de confianza para marcas locales y nacionales. Nuestro objetivo económico es claro, queremos que nuestro presupuesto para la temporada 2026/2027 alcance el millón y medio de euros. Sabemos que un proyecto deportivo competitivo necesita una base económica fuerte y estable, pero tengo claro que prefiero un COB en Primera FEB saneado que en ACB e hipotecado. Si algún día llega el momento de la ACB, que nos pille con estructura, con estabilidad y con la fortaleza necesaria para afrontar retos mayores”.

El público “Tenemos más de 4.000 personas”

Las cifras económicas son invisibles, pero la imagen del Pazo es el mejor aval del proyecto cobista. Regueira habla del apoyo social y podría hacerlo con fotos indiscutibles: “El crecimiento es muy importante. Y eso no son solos resultados. Nuestros objetivos son claros: más patrocinadores; más abonados, podemos decir que tenemos más de 2.000 socios; más público en el Pazo, estamos por encima de 4.000 personas en muchos partidos y eso habla del empuje que tiene esta ciudad a nivel deportivo y de baloncesto”. Y no olvida otros cambios internos y proyectos novedosos que seguro son clave para entender el porqué del público que acude al baloncesto: “Hemos dado un paso adelante a nivel tecnológico y estructural, hemos implantado un software de gestión interna, estamos renovando nuestra página web y apostamos por el márketing y una comunicación más profesional. Seguiremos mejorando en la organización y gestión de los partidos, porque la experiencia de nuestros aficionados debe estar a la altura de lo que representa el COB. Y seguimos trabajando en aspectos que para nosotros son estratégicos y que nos llenan de orgullo, como el equipo femenino, el área social y nuestra cantera, que es un valor fundamental, es identidad”.

Objetivos “Soñar en la Copa y el play off”

Cuando piensa en el futuro deportivo lo hace en el corto y en el medio plazo. Empezando por el torneo de este sábado: “A nivel de objetivos, siempre la ambición, pero con los pies en el suelo. Queremos competir, queremos crecer y queremos ilusionar. Tenemos un proyecto a tres años y este primero nos hemos marcado objetivos exigentes, pero el primero ya lo hemos conseguido, que es estar en la Final Four de la Copa España, ahora vamos a soñar y a disfrutar de la experiencia. Toca luchar hasta el último minuto, como hace siempre nuestro equipo, y pase lo que pase, seguro que estaremos muy orgullosos de nuestros jugadores, que van a representar a Ourense delante de miles de personas”. Y ese escenario le sirve para visualizar el COB al que aspira: “Palencia tiene un pabellón similar y una ciudad con una población parecida y su afición es un ejemplo, que se deja la garganta apoyando a su equipo. Es un club fundado en 1979, un año después de nosotros. Es un club de referencia para nosotros, del que queremos aprender de su organización, de su afición y de su modelo de crecimiento”.

Por último Regueira habla de lo que vendrá tras la Copa, de lo más importante, de la liga y prolonga el mensaje anterior: “Nuestro segundo objetivo está claro, nos gustaría jugar el play off. Sabemos que es complicado y que la liga es durísima, pero queremos estar ahí, compitiendo hasta el final y sin renunciar a nada”.