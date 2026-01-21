Moncho López del COB, el “rey de copas”, quiere ganar otra en Palencia

La Copa tiene un color especial para Moncho López. Siempre lo ha tenido. El entrenador cobista prepara sobre la pista el próximo reto del equipo, que llegará con la Final Four de este fin de semana en Palencia. Lo hace con una mochila repleta de experiencias coperas, principalmente de su amplia etapa en Portugal. Un idilio que se explica por las cifras: con el Oporto ganó tres Copas (Taça) de Portugal, cuatro Copas de la Liga, tres Trofeos Antonio Prates que se disputaba al inicio del campeonato (uno Primera y dos en Segunda) y cuatro Supercopas.

En total, 14 trofeos coperos a los que hay que sumar dos títulos ligueros en la máxima categoría y otros dos en lo equivalente a Primera FEB para totabilizar 18. El “Papão das Taças” llegaron a apodarle en sus primeros años. “El papón, el que se las comía”, recuerda el técnico. “También el club llegó a hacer un reportaje en el que me llamaban ‘Monstruo López’’. Pero estoy más orgulloso de todas las finales que jugué, de todo el proceso, que de los títulos en cuestión. En 13 años en Oporto solo dejé de participar en una final de play off y en una de Copa. La primera Copa de la Liga la recuerdo de forma especial. Y la primera de Portugal, también. Son a las que más cariño tengo, los dos primeros títulos que gané con el Oporto. Pero todas son importantes, todas dejan sus momentos”.

Moncho López firmó con el COB a la vez que nacía la Copa España. Dos temporadas y dos formatos, pero el preparador de Ferrolterra miró con ojitos de enamorado a la sustituta de la Copa Príncipe (Princesa las últimas temporadas). “Siempre he tenido esa mentalidad. Cuando un equipo toma parte en una competición, lo hace para ganar. Tantos años en Oporto me agudizaron ese deseo. Es verdad que allí tuve la suerte de entrenar a un club que era uno de los candidatos, no el más poderoso ni el de mejor plantilla, pero candidato. Por eso, cuando vine a Ourense y se creó la Copa España me interesó. Y creo que nos favorece también por la naturaleza del grupo de jugadores, por ser un equipo joven. Y el mensaje de proyecto de club, de proyecto, nos tiene que exigir siempre ir a por todas. Se junta mi propia personalidad con las características del grupo. Y el presidente me acompaña en ese sentimiento”.

La oportunidad llegará tras un camino con mayor molestia por los viajes que por los rivales. El sorteo fue benévolo y el COB no falló. Tumbó al Cartagena en el Pazo y al Ibiza y Logrobasket a domicilio. El sábado llega la Final Four, con el Estudiantes como primer rival. Intentarán los cobistas que no sea el último. Un formato que siempre pone un extra de emoción. “Es un modelo muy habitual en baloncesto y muy bonito. Cuando me reuní por la mañana con el equipo, antes de ver un vídeo, les dije ‘espero que estéis preparados para la fiesta del baloncesto’. Yo considero esta Final Four como una fiesta del baloncesto. Obviamente, hay equipos con más posibilidades, es hipócrita decir que somos tan favoritos como el Estudiantes. Pero la Final Four abre la puerta a las sorpresas, con eliminatorias a partido único. Tenemos que ir con esa motivación. Es muy positiva para la reputación de los jugadores jóvenes, estar ya disputando este tipo de partidos, con muchos ojos de entrenadores, de agentes… Es un momento en el que los focos de la Primera FEB están todos puestos en estos cuatro equipos. Tenemos la posibilidad de honrar al club y de dar una alegría a la afición”.

Ya sudan sobre el parquet y se dejan los ojos analizando el vídeo para tener claro qué hacer y qué no hacer. Con el Estudiantes entre ceja y ceja única y exclusivamente. “Preparo solo el primer partido porque es lo único que sabemos seguro. Trabajamos para un partido y un rival. Nuestra preparación va muy encaminada al Estudiantes. Sí que es verdad que venimos desde hace un mes introduciendo pequeñas cosas de crecimiento táctico con la mente en la Final Four. Hemos intentado perfeccionar situaciones de último segundo, mejorar algunas jugadas y tenemos dos o tres cosas simples que están en ‘stand by’ y se pueden utilizar. Hemos enriquecido el bagaje táctico ofensivo. Hemos hecho cosas que, además de poder usarse en Liga, iban encaminadas a la Final Four incluso antes de habernos clasificado”, apunta Moncho López.

Ilusión

Ganas por hacer saltar la banca, a pesar de las adversidades en forma de lesiones o instalaciones. Moncho López quiere que su idilio copero cruce la frontera y pase de Portugal a España. “En mi primer año en la LEB, con el Gijón, de aquella se jugaba Final 8, pero nos eliminaron. Me gusta mucho este tipo de competición. También por no haber entrenado siempre al mejor equipo. Cuando estaba en Portugal, el Benfica tenía más potencial y presupuesto. Las copas eran la mejor oportunidad para ganar títulos con el Oporto porque a un partido hay más probabilidades que en un play off en el que la final se disputaba al mejor de cinco o de siete encuentros y se nota más la diferencia”.

Palencia espera al COB como sede y el Estudiantes como primer obstáculo de un cuadro que tiene a los anfitriones palentinos y al Fuenlabrada por el otro lado. Porque la Liga es lo que da de comer, pero la Copa quiere poner un sorbo de ilusión en el presente cobista. El entrenador tiene experiencia. “Y el padre de Rafa Lisboa todavía ganó más que yo en Portugal eh”, avisa López. Ahora espera que el éxito le acompañe en este nuevo viaje copero. Moncho López quiere actualizar sus buenos recuerdos este fin de semana. Una nueva oportunidad para que el “Papão” haga de las suyas en España.

Contra el Fuenla, el 4 de febrero

Fumata blanca en la FEB, que se lo tomó con calma para ponerle fecha y hora al partido Fuenlabrada-COB, aplazado por la intoxicación alimentaria de los ourensanos. El duelo se jugará el miércoles 4 de febrero desde las 20:30 horas en el pabellón Fernando Martín fuenlabreño. Se da la circunstancia de que el partido de la primera vuelta se jugará después del de la segunda. Y es que el COB recibirá al Fuenlabrada el sábado 31 de enero en el Pazo para estrenar la segunda mitad de competición. Cuatro días después, le devolverá la visita para ponerse al día.