La Copa España, un título en juego para el COB

El COB trabaja en el Pazo y lo hace en una semana distinta. Con la liga parada para casi todos los equipos, pero ellos enfocados en un partido y sabiendo que si lo gana tendría uno más al día siguiente. Nada especialmente extraño para los equipos acostumbrados a disputar títulos, pero excepcional para un COB que disputó su última Final Four en 2019, en Bilbao, luchando por el ascenso a la ACB, y que alza un título oficial desde 2007.

Las vitrinas del Pazo sumaron en 2006 la última de las siete Copa Galicia con las que cuenta y un año después se impuso en la final de la Copa LEB Plata disputada en el Multiusos del Sar y con La Laguna Tenerife, ahora en la ACB, como rival y Sony Vázquez como capitán. Desde entonces no ha habido más.

El título que se pone en juego este fin de semana ya lo tiene el COB en posesión, pero con la denominación anterior, Copa Príncipe de Asturias. Fue en el año 2000 y con un formato de ocho equipos. El COB se impuso en Granada a sus rivales y derrotó en la final al Tenerife. Unos meses después ascendería a la Liga ACB.