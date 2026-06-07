El Real Madrid elige presidente

Tras unos días intensos de campaña, este domingo tendrán lugar las elecciones a la presidencia del Real Madrid, donde se presentan el actual presidente, Florentino Pérez, y Enrique Riquelme. Alrededor de 70.000 socios podrán votar, siempre que cumplan los requisitos establecidos: ser mayores de edad, tener una antigüedad mínima de un año completo como socios y figurar en las listas oficiales de votación.

La votación se llevará a cabo en en la Ciudad del Real Madrid, situada en el complejo deportivo de Valdebebas. Las urnas estarán abiertas entre las 09:00 horas y las 20:00 horas, horario en el que los socios autorizados podrán acudir presencialmente para ejercer su derecho al voto. Además, existe también la opción del voto por correo, aunque el plazo para solicitarlo finalizó el pasado miércoles y, para que sea válido, debe realizarse ante notario.

Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, busca ser reelegido en el cargo y seguir al frente de la entidad madridista por sexto mandato consecutivo en su segunda etapa en el club, avalado por los 66 títulos logrados entre el fútbol y el baloncesto y tras dos temporadas sin grandes trofeos.

En estos meses de 2026, los blancos se fueron derrumbando poco a poco, con un primer golpe contundente y doloroso en forma de eliminación copera a manos del Albacete en octavos de final. Este Real Madrid creyó en llegar lejos en Europa tras eliminar a Benfica y Manchester City, pero no pudo con el Bayern de Múnich. Y la reciente derrota en el Clásico consumó el título azulgrana, con los blancos claudicando a 14 puntos del líder.

Sin embargo, la entidad merengue, con Florentino Pérez, ha tocado la gloria a nivel deportivo. Y es que el mandatario puede presumir de hasta 66 títulos en fútbol y baloncesto en sus dos etapas -lejos todavía de los 80 de Santiago Bernabéu-, con una nueva era dominadora en la Copa de Europa, con seis entre 2014 y 2022.

Ahora, Pérez se vuelve a poner ese traje del Florentino de inicios de los 2000, y ya ha anunciado fichajes como Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y un “galáctico total” si es elegido, además de la llegada de José Mourinho al banquillo merengue 13 años después del final de su primera etapa.

Enfrente estará Enrique Riquelme, fundador y presidente de Cox Energy y desde hace menos de dos semanas candidato a la presidencia del Real Madrid, con un proyecto que ha insistido no es “anti nadie”, centrado en el socio y con nombres como el delantero noruego Erling Haaland y el centrocampista español Rodri Hernández como futuribles si es elegido presidente del club, además de exjugadores nacionales de renombre alrededor de un programa hecho a contrarreloj y que apostaría por intentar traer al alemán Jürgen Klopp como técnico de los madridistas.