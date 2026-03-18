Martín Fernández, el ourensano que se sienta en la cima del Mundo Virtus

Primero en España, luego en Europa y, ahora, en el mundo entero. Martín Fernández (Ourense, 2002) está inscribiendo su nombre en la élite del atletismo internacional para personas con discapacidad. Si a eso le sumas que el oro y el récord mundial del relevo 4x400 de España del que formó parte llegaron en el Mundial celebrado en su Ourense, la combinación es perfecta. El atleta del CD La Purísima disfruta de lo hecho, pero prepara lo que está por hacer con el buen sabor de boca que deja un oro delante de los suyos.

“Al principio tenía un poquito de presión por correr en casa. Pero después ganó la motivación. Tenía muchas más ganas por lo que ocurrió el año pasado en el Europeo de Finlandia. Allí no hice un buen campeonato. En el 4x200 nos descalificaron porque salí antes de tiempo. Y además no hice buenas carreras en el 4x400, en el 400 individual y el 200 tampoco. Acabé anímicamente mal. Así que en Ourense quería revancha”, recuerda.

Junto a sus tres compañeros internacionales (David Pineda, Deliber Rodríguez y Rubén Pascual) voló para reventar el crono y subirse a lo más alto del podio. “Soy una persona normal y corriente. Corrí junto a unas bestias en el 4x400. Hice mi trabajo y punto. En el relevo salió todo bien. Chapeau para mis compañeros. Pero sí que se nota el cambio después del Mundial. Mucha gente por la calle me saluda, me da la enhorabuena”.

Ha sido campeón de España y de Europa en tiempo récord. Porque su amor por el atletismo llegó con el paso de los años. “Antes hacía natación, pero me cansé y me pasé al atletismo. Mis compañeros del colegio me decían ‘Martín, eres muy rápido en el fútbol, en el pilla-pilla’, en esas cosas que jugábamos en el recreo. Esto fue con 16 años. Al principio estuve en el Ourense Atletismo, pero después de la pandemia, me fui al CD La Purísima. Estoy contento, es como una familia”, explica. “Yo empecé porque me gustaba correr, no pensando en nada más. Para estar en forma y ser sano. Y estoy progresando, pasa el tiempo, y salen bien las cosas”, apunta Martín, especialista en 200 y 400 metros.

Un ourensano que ya piensa en lo que viene por delante. “En el calendario, tras una semana más ‘chill’, esta semana ya empiezo otra vez con el chollo. El objetivo es lograr la mínima para el Europeo al aire libre a principios de julio en Polonia. Y antes, los Campeonatos de España por comunidades y por clubes”.

Y, en el tiempo libre, un poco de fútbol. “Estoy a full con la UD Ourense. Voy a cada partido que puedo a animar con mi peña Revve Auria, empujando para que haya ascenso”. Un objetivo lejos de la pista.