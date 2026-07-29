El himno, todavía a secas

Perdonen nuestra insistencia, pero la ocasión viene a cuento. Recordaran que el pasado 5 de mayo volvíamos a escribir sobre la inexistencia de himno de España, que cada vez que sonaba sólo se tarareaba. Decíamos entonces que la música de la bandera de España, o lo que es lo mismo, que el himno nacional solamente era apto para la tonadilla habitual del “lalo, lalo…” Mientras, todo el mundo lo escuchaba “en silencio”… Qué hermoso sería oír a los futbolistas cantando, no tarareando, el himno. Pues bien, hoy nos vemos obligados a reiterar nuestra petición de que de una vez por todas se le busque una letra.

Acabamos de escuchar en ocho ocasiones en un plazo de poco más de mes y medio el himno de España, coincidiendo con la interpretación para la selección española de futbol. Hasta el día de la final, fecha en que nuestro país se alzó con la copa del mundo, todos escuchábamos nuestra música nacional, pero a secas, solo instrumental. Mientras tanto, en ese mismo escenario, las demás selecciones de sus países respectivos cantaban, que no tarareaban, con orgullo, la letra de sus himnos, lo que motiva a los deportistas. Mientras, los españoles escuchan estoicamente la magnífica música conocido como la Marcha Real y ya saben que una de las características más singulares del himno español es que carece de letra oficial, por lo que es exclusivamente una composición instrumental.

hubo un intento o un concurso del Comité Olímpico Español en 2007, que intentó organizar un himno, pero que al final se quedó en nada

Además de nuestra Marcha Real, también figuran Terra di Libertà de San Marino, Intermeco de Bosnia y Herzegovina y Europa de Kosovo. El caso es que España puede decirse que nunca ha gozado de una letra que acompañe el sonido. Así, coincidiendo con la dictadura franquista a veces se entonanban versiones extraoficiales, como la del himno de Pemán: “Viva España, alzad la frente, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la Patria que supo seguir, sobre el azul del mar y el caminar del sol”. En fin, el caso es que tras la muerte de Franco cualquier himno con letra desapareció… hasta el día de hoy, que así continua. Aunque hubo un intento o un concurso del Comité Olímpico Español en 2007, que intentó organizar un himno, pero que al final se quedó en nada. Hasta ahora, ninguna propuesta ha obtenido el respaldo unánime debido a “las sensibilidades políticas y a la pluralidad lingüística de las distintas comunidades autónomas”.

Y dicho esto, volvemos a recordar que la Asociación Española de Protocolo continúa insistiendo ante organismos públicos y del Estado para que de una vez se implante que el himno nacional disponga de una partitura que se interprete a viva voz y que nuestros deportistas canten en lugar de limitarse al simple “tarareo nacional”. Para que, como ya hemos comentado, no haya que esperar a que dicha letra sea compuesta por inteligencia artificial.