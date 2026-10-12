Triunfo de Bezzecchi en Mandalika, golpe de mando de Jorge Martín y Máximo Quiles se corona campeón de Moto3

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se impuso en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Indonesia, decimoséptima prueba del Mundial de motociclismo, en la que el español Jorge Martín (Aprilia) terminó tercero por detrás de Raúl Fernández (Aprilia) y recuperó el liderato de la categoría reina en detrimento de Marc Márquez (Ducati), sexto.

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En la carrera larga en Mandalika, Bezzecchi y el poleman Raúl Fernández, que corrió con dos fracturas en la mano derecha, se repusieron del desastre de la esprint, donde un toque entre ambos en la primera curva acabó con sus esperanzas, y lideraron el póquer de Aprilia, que consiguió meter también a Martín y al japonés Ai Ogura en el Top 4.

El tercer puesto permite al madrileño recuperar el liderato de la general, que le arrebató Márquez con su triunfo en la esprint del sábado. Así, se va de Mandalika con 355 puntos, dos de ventaja sobre el de Cervera (353) y 46 sobre Bezzecchi. Con la lucha completamente abierta, los pilotos miran ya a la cita en Phillip Island de dentro de dos semanas.

Bezzecchi vio la bandera a cuadros, permitiendo a Italia alcanzar las 300 victorias en MotoGP, y lideró el histórico Top 4 de Aprilia, que nunca en la historia había logrado situar a cuatro de sus motos en las cuatro primeras posiciones.

Quiles, campeón

El piloto español Máximo Quiles (KTM) se proclamó campeón del mundo de Moto3 después de conseguir la victoria en el Gran Premio de Indonesia, un título que llega a falta todavía de cinco carreras, un hito que hasta ahora solo habían logrado Mike Hailwood, Giacomo Agostini y Marc Márquez.

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El murciano, de 18 años, se puso al frente de la prueba en la segunda vuelta después de partir desde la sexta plaza de la parrilla en Mandalika. Tras ello, abrió hueco y ya nadie le discutió el triunfo, el décimo del curso, que le convierte en el nuevo rey de la cilindrada pequeña.

En Moto2, el español Izan Guevara (Boscoscuro) logró su tercera victoria consecutiva.