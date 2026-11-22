El piloto español Marc Márquez (Ducati) se ha proclamado por octava vez campeón del mundo de MotoGP después de terminar noveno este domingo en la carrera del Gran Premio de Portugal, vigésima primera y penúltima cita del Mundial de motociclismo, dominada por sus dos contendientes por el título, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y el español Jorge Martín (Aprilia), que a pesar de ocupar los dos primeros puestos del podio no han podido evitar el décimo título en el campeonato del de Cervera.

Le valía con acabar en novena posición para defender de sí mismo, y fue noveno. Después de su caída en la esprint del sábado, el catalán contemporizó, aseguró y celebró este domingo su octavo título de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026) y décimo del Campeonato del Mundo -tras el de 125 cc en 2010 y el de Moto2 en 2012.

Con su segundo entorchado con Ducati, Márquez ha igualado al italiano Giacomo Agostini con ocho títulos en la máxima categoría del motociclismo. "El año pasado dije que me quedé en paz conmigo mismo, este año va por vosotros", fueron sus primeras palabras ante un público entregado en el Autódromo Internacional do Algarve de Portimao.

De esta manera, Márquez completa una temporada épica, en la que ha conseguido remontar los 102 puntos que le sacaba en junio Bezzecchi, por entonces líder, tras el Gran Premio de Italia. Se operó, se perdió dos carreras, y, contra todos y contra todo, regresó para aumentar su leyenda.

La fiesta de Márquez ensombreció el doblete de Aprilia, con Bezzecchi atando la victoria por delante de Martín -ambos deberán luchar por el subcampeonato en Valencia- y con Raúl Fernández completando el podio. Además, Fermín Aldeguer (Ducati) finalizó en sexta posición e Iker Lecuona (Ducati) y Alex Rins (Yamaha) también sumaron puntos al ser décimo y decimocuarto, respectivamente.

Además, Pol Espargaró (KTM) concluyó decimosexto y Augusto Fernández (Yamaha) fue decimoctavo. Alex Márquez (Ducati) y Pedro Acosta (KTM) no pudieron terminar la prueba.

Márquez, conservador

La cita en Portimao dejó ver un Márquez muy conservador desde el inicio, a pesar de adelantar en la salida al 'poleman' Marco Bezzecchi, que también se vio superado por un Jorge Martín que se aupaba a la tercera plaza en la segunda vuelta, justo por detrás de Raúl Fernández, que tenía ya en el punto de mira al de Cervera.

De hecho, el madrileño conseguía pasar apenas un giro después al catalán, que cedió también posiciones ante sus dos contendientes por el título. Apenas unos metros más tarde, caía a la séptima plaza, algo que le bastaba todavía parar ser campeón. Por delante, las tres Aprilia abrían hueco.

Bezzecchi y Martín intercambiaban puestos, con el italiano por delante, mientras Raúl Fernández aguantaba en cabeza. Sin embargo, en la vuelta 15 de las 25 fijadas el transalpino metía presión al ponerse en cabeza; tres giros más tarde, el de San Sebastián de los Reyes se situaba segundo.

Los nervios se dejaban sentir en Márquez, que a falta de seis vueltas veía cómo el australiano Jack Miller (Yamaha) le adelantaba y le hacía caer al noveno lugar, el último de los puestos que le valían para ser campeón dependiendo de sí mismo.

Marc Márquez: "Los aficionados y mi gente han creído más en mí que yo mismo"

El piloto español Marc Márquez (Ducati), que este domingo ha conquistado su octavo título de MotoGP y el décimo en el Campeonato del Mundo en el Gran Premio de Portugal, ha dedicado su logro a todos los que "han creído" en él "desde 2020 hasta ahora", y ha reconocido que los aficionados han creído "más" en él que él mismo.

"Tenemos que estar contentos. Sé que estamos aquí celebrando un momento histórico, sé lo que he sufrido, sé que a mitad de temporada los aficionados han creído más en mí que yo. Mi gente ha creído más en mí que yo. Así que he continuado empujando, dando el máximo", señaló tras la carrera en el Autódromo Internacional do Algarve de Portimao.

El de Cervera terminó noveno, una posición que le bastó para proclamarse campeón a falta de un Gran Premio para el final del campeonato. Con ello, celebró este domingo su octavo título de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026) y décimo del Campeonato del Mundo -tras el de 125 cc en 2010 y el de Moto2 en 2012.

"Dije el año pasado que aquel era un campeonato con el que me quedé en paz conmigo mismo, y este se lo dedico a todos los aficionados que han creído en mí desde 2020 hasta ahora. Muchas gracias, esto va dedicado a todos vosotros", afirmó.

González se cae y Vlencia decidirá el título de Moto2

En Moto2, el título de la categoría se decidirá en la carrera final de Valencia, después de que el líder, el español Manu González (Kalex), se fuese al suelo en la octava vuelta y de que su rival por la corona, su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro), acabase séptimo, dejando la distancia entre ambos en solo cuatro puntos y medio. Si uno de los dos gana en el circuito Ricardo Tormo, será campeón.

'Manugasss', que en las primeras vueltas rompió la cúpula de su moto en una acción en la que salvó la caída, acusó la presión y pocos giros después acababa en el asfalto en un incidente que también afectó al italiano Celestino Vietti y al neerlandés Zonta van den Goorbergh.

La bandera roja ondeó en pista y, tras varios minutos para limpiar la pista, se reanudó a siete vueltas y ya sin el madrileño en acción. Guevara, que en la primera salida se situó tercero pero que fue perdiendo posiciones, salvó el día con un séptimo puesto.

La victoria este domingo en Portimao fue para Dani Muñoz (Kalex), que arrancó quinto y que estrena su casillero mundialista de triunfos, mientras que su compatriota Alonso López (Kalex) y el australiano Senna Agius (Kalex) completaron el podio de la cilindrada intermedia.

Además, justo por detrás del colombiano David Alonso, Iván Ortolá (Kalex) cerró el 'Top 5'. Dani Holgado (Kalex), Guevara y Adrián Huertas (Kalex) fueron sexto, séptimo y octavo, y Alex Escrig (Forward), Ángel Piqueras (Kalex), Alberto Ferrández (Boscoscuro), Arón Canet (Boscoscuro) y Xabi Zurutuza (Forward), también terminaron en los puntos al ser undécimo, duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto.

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Quiles conquista su duodécima victoria en Moto3

Por último, el ya campeón del mundo de Moto3, el español Máximo Quiles (KTM), remontó desde la séptima posición de la parrilla para hacerse con su duodécima victoria de la temporada por delante del finlandés Rico Salmela (KTM) y del también español Adrián Fernández (Honda), que logró su segundo podio consecutivo.

Mientras, David Almansa (KTM) aseguró su subcampeonato al terminar en el cuarto puesto a pesar de un incidente con Brian Uriarte (KTM), sexto, que le costó una penalización que no modificó su resultado.

También en la zona de puntos concluyeron Álvaro Carpe (KTM), octavo; Joel Esteban (KTM), undécimo; Adrián Cruces (KTM), duodécimo; David Muñoz (KTM), decimotercero; y Jesús Ríos (Honda), decimoquinto. Beñat Fernández (KTM) acabó decimonoveno.