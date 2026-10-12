El VAR anula un gol a Vinícius por un tirón de pelo y su expulsión pone en riesgo su presencia en el Clásico

Vinícius Junior buscaba un punto de inflexión para reencontrarse con su plantilla, con la afición del Bernabéu y con su propio juego. En el duelo ante el Villarreal, llegó a marcar un tanto que hasta Mourinho celebró efusivamente. Sin embargo, la intervención del VAR detectó un agarrón de pelo sobre Saliba, congelando así su redención: el gol quedó invalidado y el atacante brasileño terminó expulsado con una tarjeta roja directa que pone en jaque su participación en el Clásico.

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Hasta este encuentro, el bagaje de Vinícius en el inicio del curso se limitaba a una sola diana frente a la Real Sociedad y un par de asistencias. En la previa, Jose Mourinho había señalado que con el brasileño aplicaría un enfoque mixto entre la meritocracia y la predisposición a buscar la “manera mejor de ayudar a un determinado jugador”. Por ello, el técnico portugués optó por dejarlo como suplente ante el conjunto castellonense.

“Es un chico que merece ser ayudado, porque él quiere mucho ser el Vinícius que ha regalado tantas alegrías importantes al madridismo”, afirmó el preparador luso. A pesar de arrancar en el banquillo, el propio entrenador fue el primero en acudir a abrazarle con efusividad cuando el 2-0 subió temporalmente al electrónico. La parroquia merengue festejaba lo que parecía el ansiado retorno del extremo. Pero fue entonces cuando intervino el VAR, destapando el tirón de pelo sobre Saliba y desencadenando la expulsión. En el acta, el árbitro Isidro Díaz de Mera reflejó que la roja se debió a “tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos”. Se trata de un hecho inédito desde la implantación del VAR en LaLiga: jamás una revisión de gol había derivado en la anulación del tanto combinada con la expulsión directa del propio anotador.

Atendiendo al artículo 121 del Código Disciplinario de la RFEF sobre la “expulsión directa”, esta medida implica “la imposición de la sanción de suspensión durante, al menos, un partido, salvo que el hecho fuere constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria correspondiente”.

Precedentes

El texto añade asimismo: “En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el/la futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de, al menos, dos partidos”. Si el Comité de Disciplina de la RFEF aplica este criterio, Vinícius afrontaría dos encuentros de castigo: el duelo frente al Sevilla del domingo 18 de octubre y el posterior choque contra el Barcelona del domingo 25.

El antecedente más cercano por una acción idéntica en el fútbol español tuvo lugar en la penúltima fecha del campeonato 2025-2026, durante un choque entre el Levante y el Mallorca. En aquella ocasión, el jugador bermellón Johan Mojica -actualmente en la plantilla del Getafe- le tiró del pelo a Roger Brugué. Fue expulsado con roja directa y sancionado con dos partidos, cumpliendo el segundo de ellos ya en la jornada inaugural del presente curso luciendo la camiseta azulona.

Esta supone la tercera expulsión en la trayectoria de Vinícius en España, siendo la segunda con el primer equipo madridista.