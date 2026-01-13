Vídeo | Borja Iglesias, víctima de insultos homófobos tras la victoria del Celta en Sevilla: “A ver si te mueres, m... de mierda”

Borja Iglesias, delantero del RC Celta, fue víctima de insultos homófobos tras el Sevilla 0-1 Celta disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los hechos ocurrieron a la salida del estadio, cuando el jugador se detuvo para entregar su camiseta a un amigo que le esperaba fuera.

Medios como ZonaMixa o ElDesmarque han compartido vídeos en los que se escucha cómo desde un grupo de aficionados se le profirieron gritos como “A ver si te mueres, m... de mierda” o “Píntate las uñas, perro”.

Durante el partido, el futbolista (con pasado en el Real Betis) ya había sido recibido con una sonora pitada al ser sustituido, reflejo de la hostilidad de parte de la grada.

Reacciones de Borja Iglesias y del Celta

Tan el jugador como su club han salido al paso. El propio Borja Iglesias compartió el vídeo con el mensaje "Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca", mientras que el Celta ha acompañado de una foto del delantero el texto "El respeto no se negocia. El odio no tiene cabida en el fútbol. Orgullosos de ti, dentro y fuera del terreno de juego".