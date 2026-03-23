Vídeo | Así fue la impresionante caída de la ciclista Debora Silvestri en la Milán San Remo

La ciclista italiana Debora Silvestrei que viste los colores del equipo Laboral Kutxa sufrió una impresionante caída en la Milán San Remo del pasado fin de semana. Dicho accidente le provocó la rotura de cinco costillas y una fractura de hombro.

A falta de 18,4 kilómetros para la línea de meta una caída en una curva a la izquierda de unas ciclista provocó lo que podría haber sido un accidente con consecuencias muy graves para Silvestri.

En pleno descenso de la Cipressa, una de las bajadas más características de la clásica italiana, y sin margen de reacción debido a la gran velocidad que llevaban las ciclista, Silvestri voló para caer de una altura de 3 metros contra la carretera.

El accidente se produjo en un punto ciego lo que provocó que la ciclista del Laboral Kutxa Team volara por encima del quitamiedo mientras que su bicicleta pasaba por debajo antes de aterrizar en una cuesta tres metros por debajo de la Cipressa.

En el momento del accidente la transmisión de la carrera quedó muda e inmediatamente las asistencias le prestaron atención urgente y la trasladaron consciente al hospital. El equipo comunicó en redes que se encuentra estable y, recuperándose de la caída y sus consecuencias.