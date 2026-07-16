Vídeo | Dos millones de personas celebran en el Obelisco el pase de Argentina, desde el aire

La victoria de la selección argentina por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 desató una multitudinaria celebración en Buenos Aires y en numerosas ciudades del país. Según estimaciones difundidas por medios locales, alrededor de dos millones de personas se congregaron en el entorno del Obelisco porteño para festejar la clasificación de la Albiceleste a la final.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró el pase al partido decisivo del torneo y se enfrentará a España el próximo domingo a las 16:00 horas, con la posibilidad de conquistar un nuevo título mundial.

El Obelisco, epicentro de los festejos

Como es habitual en las grandes celebraciones futbolísticas argentinas, el centro de Buenos Aires se convirtió en el principal punto de encuentro de los aficionados. Miles de personas ocuparon la Avenida 9 de Julio y los alrededores del Obelisco entre cánticos, banderas y bocinazos.

Entre los temas más coreados estuvieron "Muchachos", "El que no salta es un inglés", "Olé, olé, olé, Messi, Messi", además del Himno Nacional Argentino y la canción "La cuarta estrella", popularizada durante este Mundial.

La clasificación adquiere un significado especial al permitir que Argentina dispute su segunda final mundialista consecutiva, tras haber llegado también al encuentro decisivo en la edición anterior.

Amplio dispositivo de seguridad

Según diversos medios locales, las autoridades desplegaron un importante operativo de seguridad en la capital argentina.Participaron alrededor de 800 agentes de la Policía de la Ciudad, además de efectivos de Orden Urbano, la División de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), brigadas de investigación y personal de distintas comisarías vecinales de la zona.

El objetivo fue garantizar el desarrollo de los festejos y prevenir incidentes en una de las concentraciones más numerosas registradas durante el torneo.