España y Argentina saldarán la deuda de la "Finalissima" el próximo domingo en la gran final del Mundial

La selección española y Argentina protagonizarán el próximo domingo la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un enfrentamiento que reunirá a las dos últimas campeonas continentales y que servirá, además, para resolver la cuenta pendiente que dejó la cancelación de la Finalissima prevista para el pasado mes de marzo.

España y Argentina debían haberse enfrentado el 15 de marzo por ese título, pero el conflicto en Oriente Próximo obligó a suspender el encuentro, inicialmente programado en Catar. Sin una nueva fecha ni sede acordadas, el esperado duelo quedó aplazado hasta que el destino ha querido reunir a ambas selecciones en el escenario más importante posible: la final de una Copa del Mundo.

Será el segundo enfrentamiento oficial entre ambas selecciones. El único precedente en competición oficial se remonta al Mundial de Inglaterra de 1966, cuando la albiceleste se impuso en la fase de grupos por 2-1 con un doblete de Luis Artime, que hizo estéril el tanto de José Martínez Sánchez 'Pirri'.

En el balance global de enfrentamientos, Argentina domina por seis victorias frente a cinco de España. Sin embargo, el precedente más reciente favorece claramente a la selección española, que goleó por 6-1 en marzo de 2018 en el entonces Wanda Metropolitano, con un 'hat-trick' de Isco Alarcón y tantos de Thiago Alcántara, Iago Aspas y Diego Costa.

La final llega además marcada por el regreso de Lionel Messi a una nueva cita por el título mundial. Tras eliminar a Inglaterra en semifinales, el capitán argentino aseguró que aquella victoria tenía un significado especial para su país.

"No era una victoria más, era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también", afirmó el delantero, que destacó el carácter de un equipo capaz de alcanzar su segunda final mundialista consecutiva.

Messi también tuvo palabras de elogio para España, a la que definió como "una selección enorme", con "grandísimos jugadores" y una identidad futbolística consolidada desde hace años.

"Es un partido especial y una final del mundo. Imagino que va a ser muy igualado todo", señaló el capitán de la Albiceleste, que afrontará el domingo una nueva oportunidad para ampliar su palmarés internacional frente a una selección española que buscará conquistar un segundo título mundial y confirmar su dominio tras proclamarse campeona de Europa.