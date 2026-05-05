Vuelta Femenina sobre ruedas por Ourense

Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal Team) se hace con el triunfo y estira los brazos al cruzar la meta de la segunda etapa de La Vuelta Femenina.

Ourense prolongó su idilio con La Vuelta a España un año más. En este caso fue la competición femenina la que sacó músculo en la provincia gracias a la segunda etapa de esta edición del ciclismo, que unió Lobios con San Cibrao das Viñas en un recorrido de 109,8 kilómetros. A pesar del día entre semana y lo irregular en cuanto a lo meteorológico, el público apoyó desde las cunetas, especialmente en la línea de meta donde la emoción estaba a flor de piel. La ciclista belga Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal Team) impuso su ley al esprint en un final pasado por agua con caída de la que era líder Noemi Rüegg (EF Education-Oatly), que tuvo que abandonar, y con nueva líder, la alemana Franziska Koch (FDJ United-SUEZ).

Todo arrancó en Lobios, con el acto de corte de cinta habitual, presidido por el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, y con la presencia de las alcaldesas de Lobios, María del Carmen Yáñez, y de San Cibrao das Viñas, Marta Nóvoa. A su lado, Javier Guillén, director de La Vuelta. A partir de ahí, a correr. Salida neutralizada y primeras hostilidades.

La jornada, marcada por la lluvia en su tramo final y por un perfil quebrado con más de 2.000 metros de desnivel acumulado pese a no contar con puertos puntuables, se endureció con el paso de los kilómetros hasta desembocar en un desenlace nervioso, con múltiples ataques y un pelotón reducido jugándose la victoria.

El guion saltó por los aires a falta de 12 kilómetros, cuando una caída en el grupo principal afectó a la entonces líder de la general, Noemi Rüegg, y a Eleonora Ciabocco. La suiza, incapaz de continuar, tuvo que abandonar la carrera, dejando la general completamente abierta y sin maillot rojo sobre la carretera.

Antes, la noruega Katrine Aalerud (Uno-X Mobility) había tratado de anticiparse con un ataque a 14 kilómetros de meta, llegando a contar con unos 20 segundos de ventaja en plena zona ascendente. Sin embargo, el trabajo del grupo de favoritas y los movimientos posteriores acabaron por neutralizar su intentona a menos de tres kilómetros de la llegada.

Momentos decisivos

En ese tramo final, ya con el pelotón muy reducido, se sucedieron los ataques. La española Paula Blasi (UAE Team ADQ), que parece estar en una gran forma, lanzó una ofensiva a 1,7 kilómetros de meta que seleccionó un grupo de cinco corredoras, con nombres importantes como Kasia Niewiadoma o Anna van der Breggen atentos al movimiento, pero no cuajó. Ya dentro del último kilómetro, Shari Bossuyt, que venía algo rezagada de la última calle en subida previa a meta, entró al grupo y aprovechó su inercia y que no la vigilaban para ganar. Entró por la izquierda, y tuvo un roce con la velocista Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime).

De hecho, ese pequeño roce entre la ganadora y Kopecky hizo que a la líder del Team SD Worx-Protime se le saliera el pie del pedal y quedara fuera de la lucha por la etapa, visiblemente molesta, pero Bossuyt en ningún momento se movió de su carril. Pareció más bien un fallo de Kopecky.

La propia Koch, segunda en meta, se benefició del corte y de las bonificaciones para auparse al liderato de la general con un tiempo acumulado de 5:49:24, con seis segundos de ventaja sobre la propia Bossuyt y diez sobre Kopecky, que pese al incidente logró salvar una posición destacada.

Completaron el Top 10 ciclistas como Évita Muzic, Letizia Paternoster, Sarah Van Dam o la veterana Anna van der Breggen, en una llegada masiva pero muy seleccionada tras el desgaste acumulado durante toda la jornada. La carrera ya había arrancado con otra ausencia destacada, la de la neerlandesa Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), que no tomó la salida tras las molestias derivadas de su caída en la primera etapa.