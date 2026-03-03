El 34,5% de los jóvenes entre 15 y 21 años quiere ser emprendedor y crear su empresa

El 34,5% de los jóvenes de entre 15 y 21 años quiere emprender y crear su propia empresa, frente a un 12,5% que aspira a ser empleado en una empresa, según se desprende del “XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes” sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por Abanca y Praxis MMT. Así se desprende de la investigación publicada ayer, que refleja además que el 19% de los 11.117 estudiantes encuestados optaría por ser funcionario y un 33,9% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro. El director del informe, Nuño Nogués, explicó que “la cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho” y que “generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena”.

Respecto a las comunidades autónomas, los jóvenes con mayor vocación emprendedora se encuentran en Cataluña, donde el 44,5% quiere poner en marcha su propio proyecto; seguido de Baleares (41,6%) y Extremadura (37,7%). Por el contrario, los jóvenes que menos se inclinan por el emprendimiento son los de Aragón (26,6%), seguidos de los de Andalucía (30,7%) y Castilla y León (31,3%). Entre las razones por las que los jóvenes eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (35%), seguido de ser su propio jefe (29,3%) y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (23,5%). No obstante, el 78% de los jóvenes considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil.