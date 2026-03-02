Estatuto del Becario 2026: Novedades, multas y buzón de denuncias para proteger a los jóvenes

El Gobierno de España da un paso histórico en la protección de los jóvenes en prácticas laborales con la aprobación del Estatuto del Becario, que se debatirá este martes en el Consejo de Ministros, y el lanzamiento del "Buzón de las personas becarias", un canal anónimo para denunciar malas prácticas en las empresas. La norma contempla multas de hasta 225.000 euros, la obligación de que el empresario asuma los gastos ocasionados a los becarios y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.

Un buzón para combatir la explotación laboral

El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, encabezado por Yolanda Díaz, ha presentado este lunes el buzón de denuncias como herramienta clave para proteger a los jóvenes durante sus prácticas. La iniciativa permitirá reportar irregularidades como:

La sustitución de trabajadores por becarios sin remuneración

Tareas que exceden lo establecido en el contrato de prácticas

Falta de relación entre las prácticas y los estudios del estudiante

Ausencia de titulación requerida o realización de funciones de plantilla habitual

“El objetivo es garantizar que los jóvenes accedan al mercado laboral sabiendo que la dignidad no se negocia”, afirmó Rego durante la presentación, destacando que muchas becas históricamente han servido para cubrir puestos de trabajo a menor coste, un abuso que el Estatuto busca erradicar.

Según la Encuesta de Juventud 2023, el 42 % de los jóvenes han sufrido algún tipo de explotación laboral, desde trabajar sin contrato hasta ocupar roles de falsos autónomos o becarios no remunerados, reforzando la necesidad de esta ley y del buzón de denuncias.

Multas y obligaciones para las empresas

El Estatuto del Becario establece un régimen sancionador para las empresas que incumplan los derechos de los jóvenes:

Multas de entre 120.000 y 225.000 euros

El empresario debe cubrir los gastos ocasionados al becario por el incumplimiento de la normativa

Se limita la duración de las prácticas extracurriculares a 480 horas

La norma busca diferenciar claramente las prácticas de formación de un contrato laboral, evitando que los becarios sustituyan a empleados y sufran explotación.

Aunque el Estatuto del Becario recibe el respaldo de los sindicatos, no cuenta con la aprobación de la patronal, y su paso por el Congreso y el Senado se prevé complicado, especialmente por la ruptura de Junts, que complica el equilibrio de fuerzas para la votación. Con esta iniciativa, el Gobierno refuerza la protección de los jóvenes en prácticas, ofreciendo herramientas legales y canales de denuncia para prevenir abusos y asegurar que la formación práctica cumpla con su propósito educativo y profesional.

Dos jóvenes trabajadores en prácticas realizan sus tareas en una oficina, símbolo del colectivo al que protege el nuevo Estatuto del Becario.