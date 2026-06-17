El absentismo afecta cada día a 1,4 millones de trabajadores

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, reclamó que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de las bajas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes para compensar los costes que, a su juicio, genera el “deficiente funcionamiento” de los servicios públicos. La petición se produce en un contexto de aumento del absentismo laboral, que afecta cada día a 1,4 millones de trabajadores, de los cuales cerca de un millón se encuentran de baja médica.

Durante una jornada sobre absentismo organizada por la patronal, Garamendi calificó esta situación como un “problema sanitario con derivadas sociales y económicas” y defendió la necesidad de adoptar medidas para frenar el incremento de las incapacidades temporales. En este sentido, propuso que la Seguridad Social asuma tanto la prestación como las cotizaciones que actualmente pagan las empresas entre los días 4 y 15 de baja, recordando que casi el 69% de los procesos duran menos de 15 días.

El presidente de la CEOE cifró en 33.000 millones de euros el coste total asociado al absentismo, de los que alrededor de 17.000 millones recaen sobre las empresas. A su juicio, este “esfuerzo económico gigantesco” no se ha traducido en una mejora de la salud de los trabajadores ni en una mayor eficiencia del sistema.

Además, reclamó reforzar los recursos sanitarios con más profesionales e inspectores médicos y planteó ampliar las competencias de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Entre sus propuestas figura adelantar los controles médicos e incorporar revisiones obligatorias a los tres, seis y nueve meses de baja, frente al modelo actual, en el que las evaluaciones más exhaustivas comienzan a partir de los 365 días.

Garamendi también pidió que la inspección médica supervise los procesos cuya duración supere la frecuencia habitual y planteó exonerar a las empresas de las cotizaciones por contingencias comunes en las bajas que superen un año. Asimismo, propuso una bonificación del 100% de las cotizaciones en los contratos de sustitución formalizados para cubrir a trabajadores en situación de incapacidad temporal.

ATA y Cepyme señalan el riesgo de las empresas

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, advirtieron de que el aumento del absentismo laboral está poniendo en riesgo la actividad de pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos, llegando en algunos casos a provocar el cierre de negocios o a frenar su crecimiento por las dificultades para sustituir a empleados de baja.

Ambos dirigentes señalaron que el problema afecta a todos los sectores económicos, pero tiene una incidencia especialmente grave en las empresas de menor tamaño. Según explicaron, la ausencia de uno o dos trabajadores puede elevar las tasas de absentismo hasta el 33% o incluso el 66% de la plantilla, comprometiendo el funcionamiento normal de la actividad empresarial.

Por su parte, Lorenzo Amor destacó que las bajas laborales tienen una incidencia mucho menor entre los trabajadores por cuenta propia que entre los asalariados. En concreto, aseguró que por cada 1.000 autónomos se registran nueve procesos de incapacidad temporal, frente a los 43 casos contabilizados entre los trabajadores por cuenta ajena.

Tanto Cepyme como ATA alertaron así del impacto que el incremento del absentismo está teniendo sobre la productividad y la capacidad operativa de los pequeños negocios, especialmente en aquellos con plantillas reducidas y mayores dificultades para cubrir las ausencias.

UGT y CCOO niegan el uso abusivo de bajas médicas

Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, rechazaron el diagnóstico de la CEOE sobre el aumento de las bajas por incapacidad temporal y negaron que exista un uso abusivo de este mecanismo por parte de los trabajadores. “A ese juego no vamos a jugar”, advirtieron ambos dirigentes sindicales, aunque se mostraron dispuestos a analizar las causas del incremento del absentismo.

Sordo defendió que parte del problema puede estar relacionado con las dificultades de acceso a la atención sanitaria y el deterioro de la sanidad pública. “Nosotros estamos dispuestos a hablar de qué está pasando en España con la situación de la sanidad primaria”, afirmó, antes de cuestionar que los retrasos en las citas médicas puedan estar contribuyendo a prolongar innecesariamente algunos procesos de baja laboral.

El líder de CCOO sostuvo que el debilitamiento de los servicios de atención primaria puede provocar que los trabajadores permanezcan más tiempo de baja al retrasarse las revisiones y tratamientos necesarios para recibir el alta.

Por su parte, Pepe Álvarez criticó la postura de la patronal y aseguró que la CEOE no mostró interés en abordar estas cuestiones en el Observatorio de Bajas Laborales, creado hace más de ocho años. Los sindicatos consideran que el debate debe centrarse en las causas estructurales del aumento de las incapacidades temporales y no en cuestionar el comportamiento de los trabajadores.