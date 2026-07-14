CONSULTA LAS CATEGORÍAS
Adif convoca oposiciones con 1.531 nuevas plazas: estos son los perfiles
CONSULTA LAS CATEGORÍAS
El proceso de oposiciones para dar cobertura a 1.531 nuevas plazas ha sido anunciado por Adif, el administrador público de la red ferroviaria española, en el BOE de este martes.
En concreto, en Adif Alta Velocidad habrá tres convocatorias: una de personal operativo, otra de mando intermedio y cuadro, y una tercera para técnico; mientras que en Adif, que gestiona la red convencional, se convocarán plazas de técnico.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este proceso como "una convocatoria muy importante que nos permite seguir reforzando el ferrocarril y sumar talento a las plantillas".
En la página web de Adif figuran las cuatro convocatorias como abiertas para inscripción a partir de este miércoles, 15 de julio, y hasta el próximo 4 de agosto, con la siguiente distribución:
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CONSULTA LAS CATEGORÍAS
Adif convoca oposiciones con 1.531 nuevas plazas: estos son los perfiles
Lo último
POLÉMICA POR LAS RESPONSABILIDADES
El tren que provocó 8 incendios en Ourense era de mercancías, pero Adif defiende que es de una empresa "ajena a Renfe" y no depende de ellos