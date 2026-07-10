La agencia de energía prevé un nuevo superávit de crudo

La evolución del mercado petrolero apuntó a que se registrará un nuevo superávit de crudo hacia finales de año y en 2027, después de dispararse en junio el tránsito a través del estrecho de Ormuz tras el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, aunque una nueva escalada de las hostilidades podría alterar el pronóstico de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

“Los recientes enfrentamientos armados en el Golfo esta semana ponen de manifiesto los riesgos de no alcanzar un acuerdo de paz duradero, indispensable para la normalización de los mercados petroleros”, advirtió la AIE en su boletín mensual de julio.

En este sentido, si bien todo apunta a que el mercado petrolero mundial volverá a registrar un superávit hacia finales de año, la agencia adscrita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subrayó que su pronóstico se basa en la suposición de que el flujo a través de Ormuz se recuperará gradualmente, permitiendo reactivar yacimientos y a las refinerías reanudar los envíos de productos.

Alto el fuego

De tal manera, con el levantamiento temporal de las restricciones a las exportaciones iraníes, el informe señala que los petroleros atrapados en el Golfo Pérsico se apresuraron a salir aprovechando el alto el fuego, disparando las exportaciones de petróleo de la región en 6,5 millones de barriles diarios (mb/d) en junio, hasta sumar 16,1 mb/d; un incremento considerable, pero aún muy por debajo del promedio de 24 mb/d previo a la guerra.

Al mismo tiempo, se observó una recuperación de la demanda mundial de petróleo desde el mínimo de 97,9 mb/d en mayo, lo que permitiría en octubre superar los niveles de 2025 por primera vez desde el pasado mes de febrero, antes del estallido del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, la AIE advirtió de que la escalada de las hostilidades entre el 7 y el 8 de julio “ensombrece las perspectivas” y podría alterar el pronóstico que prevé un superávit en el mercado petrolero el próximo año.

En este escenario, las nuevas previsiones de la AIE contemplan una recuperación en el consumo mundial de petróleo desde el mínimo de mayo, impulsado por tendencias estacionales.