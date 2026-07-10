Irán acusa a Estados Unidos de nuevos ataques en las costas de los golfos de Omán y Pérsico

Las autoridades iraníes han denunciado en las últimas horas dos nuevos ataques contra los condados de Konarak y Bushehr, situados frente a los golfos de Omán y Pérsico, respectivamente, y responsabilizaron a Estados Unidos de al menos una de las acciones, en un nuevo episodio de la escalada militar que sacude la región.

El gobernador de Konarak, Mohamad Younes Haqani, informó de que la zona militar de la Armada iraní en ese condado fue atacada "en dos fases" por aviones de combate enemigos alrededor de las 21.10 hora local. El responsable provincial pidió a la población mantener la calma, seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales y evitar la propagación de rumores mientras continúan las investigaciones.

Haqani señaló además que equipos de rescate, fuerzas de seguridad y organismos competentes se desplazaron de inmediato al lugar para evaluar los daños y esclarecer las circunstancias del ataque.

Horas después, el vicegobernador de Bushehr para asuntos políticos y de seguridad, Ehsan Yahanian, confirmó que se habían registrado explosiones en esa provincia y aseguró que fueron consecuencia de la actuación de las defensas antiaéreas iraníes frente a drones estadounidenses.

Según explicó, la intervención de los sistemas de defensa impidió que las aeronaves no tripuladas llevaran a cabo un ataque sobre la zona. Asimismo, indicó que otro bombardeo se produjo en las afueras de la ciudad de Bushehr, aunque, por el momento, no se han registrado víctimas.

Los nuevos incidentes se producen después de varias jornadas de bombardeos estadounidenses contra territorio iraní. Washington sostiene que estas operaciones responden a los ataques de Teherán contra buques que navegaban por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en distintos países de Oriente Próximo, en una escalada que ha dejado al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en los últimos días, según las autoridades iraníes.

La intensificación de los enfrentamientos ha agravado las dudas sobre la continuidad del alto el fuego y del memorando de entendimiento suscrito entre Washington y Teherán, mientras ambas partes mantienen acusaciones mutuas de incumplimiento y crece la preocupación internacional por una posible extensión del conflicto en la región.