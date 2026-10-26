Anthropic formaliza su ya inminente debut en la bolsa

Anthropic, la “startup” estadounidense de IA, presentó el folleto de su oferta pública inicial (OPI) para su inminente salida a bolsa ante la Comisión de Bolsa y Valores, en el que ha detallado que sus acciones cotizarán en el Nasdaq bajo la designación ANT, aunque todavía no se han revelado datos clave como el día de su debut o el rango del precio de negociación de sus títulos.

La compañía busca debutar en Wall Street con una valoración de al menos 2 billones de dólares (1,7 billones de euros), una cifra que superaría a los 1,77 billones de dólares (1,5 billones de euros) alcanzados en su OPI por SpaceX y que convertiría el salto al parqué de la empresa responsable de Claude y Mythos en la mayor oferta pública inicial de la historia.

Las principales entidades suscriptoras de la OPI de Anthropic son Goldman Sachs y Morgan Stanley, dos de los principales bancos estadounidenses, pero la lista es larga y participarán también firmas como JPMorgan, Citigroug, Barclays y Wells Fargo.

En su folleto S-1, Anthropic desvela que obtuvo unas pérdidas netas de 80.748 millones de dólares (72.220 millones de euros) en el primer semestre de 2026, frente a las pérdidas registradas en el pasado ejercicio de 12.969 millones de dólares (11.600 millones de euros). Los “número rojos” de los primeros seis meses de 2026 prácticamente duplican los 41.965 millones de dólares (37.533 millones de euros) de saldo negativo registrado en todo el año 2025.

No obstante, la multiplicación de sus pérdidas también ha ido acompañada de una senda similar en cuanto a sus ingresos, ya que la “startup” de IA generó 16.286 millones de dólares (14.566 millones de euros) de facturación hasta junio, 14 veces más que en el mismo periodo de 2025 y hasta 3,5 veces más que en el conjunto del año.

Por su parte, los costes operativos en el primer semestre superaron a los ingresos, con un total de 16.979 millones de dólares (15.186 millones de euros), entre los que cabe destacar el gasto en computación en infraestructura, que alcanzó los 8.945 millones de dólares (8.000 millones de euros), más de la mitad de la partida de gastos.

Las cuentas de Anthropic hasta junio incluyen un partida de variación en instrumentos de financiación híbridos que supone un impacto negativo de 72.388 millones de dólares (64.743 millones de euros) y que, junto con la categoría de otros gastos, con 8.757 millones de dólares (7.832 millones de euros), lastran el beneficio neto.

Igualmente, la compañía ha señalado que tiene en plantilla a 5.300 empleados a fecha de 30 de septiembre de 2026, mientras que a finales de 2024 esta cifra era de 940. “Desde 2021, hemos experimentado un rápido crecimiento en nuestra plantilla de empleados, número de clientes, alcance geográfico y nuestras operaciones, y esperamos que este crecimiento continúe”, afirma la compañía.