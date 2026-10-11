La IA mejora las notas, pero solo a corto plazo

Un estudio de la Universidad de Granada (UGR) constata que la IA mejora el rendimiento académico inmediato, a la vez que señala que sus beneficios pueden no mantenerse a largo plazo. El trabajo analizó el efecto de un tutor basado en IA sobre el rendimiento de estudiantes universitarios. La investigación, liderada por José Andrés González, profesor del Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones, y publicada en la revista Educación XX1, contó con la participación de 52 estudiantes de segundo curso del Grado en Educación Infantil.

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Los alumnos que utilizaron la herramienta con orientación pedagógica mejoraron notablemente sus resultados en las actividades realizadas con su apoyo, pasando de una puntuación media de 9,02 a 9,73 sobre 10. Por su parte, el grupo de control se mantuvo estable (de 9,34 a 9,29). Sin embargo, esa ventaja desapareció en el examen final, donde ambos grupos obtuvieron calificaciones prácticamente idénticas: 3,32 sobre 5 en el grupo de control y 3,34 en el grupo de IA. “Nuestros resultados muestran que mejorar el rendimiento mientras se usa una herramienta de inteligencia artificial no significa necesariamente que ese conocimiento vaya a mantenerse posteriormente cuando la herramienta deja de estar disponible”, explica González. Este patrón es compatible con la descarga cognitiva, que ocurre cuando se traslada parte del esfuerzo mental a una herramienta externa.

Los autores sostienen que la IA no debe ser solo un sistema de pregunta-respuesta, sino actuar como un tutor que guíe el razonamiento y fomente la evaluación crítica sin sustituir los procesos para un aprendizaje profundo.