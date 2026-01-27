Aranceles y reto demográfico, riesgos de empresas en 2026

Las amenazas al comercio internacional, las desigualdades sociales y el reto demográfico son riesgos crecientes para empresas y organizaciones en 2026, según un informe del Observatorio de Riesgos, impulsado por el Institut Cerdá y presentado en la sede de Veolia en Barcelona ayer. El acto de presentación del “Observatorio de Riesgos para las Empresas en España” fue inaugurado por el director País de Veolia en España, Daniel Tugues, y el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sámper, informó el Institut Cerdá y Veolia en un comunicado.

El Observatorio identificó 33 riesgos clave que se agrupan en 6 ámbitos: institucionales, recursos, medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales, y entre los que tienen más importancia, dos repiten respecto al año pasado: la preocupación climática y la ciberseguridad. “Destaca, sin embargo, que las amenazas al comercio internacional, las desigualdades sociales y el reto demográfico han escalado este año hacia las primeras posiciones”, explican los autores del estudio. El análisis señala que es la consecuencia de “la recomposición del orden geopolítico global y regional, el creciente descontento por la divergencia entre la macroeconomía y la percepción de la falta de progreso de segmentos de la población o la polarización creciente sobre la inmigración”.

El Observatorio de Riesgos es una aportación del Servicio de Soporte a la Gestión de Crisis (SSgC) del Institut Cerdá y fue creado en 2010 para ayudar a empresas y organizaciones a estar mejor preparadas para gestionar situaciones extraordinarias. En su intervención, el conseller Sámper, destacó precisamente el valor de la colaboración público-privada: “El Gobierno trabaja con la mano tendida y voluntad de acuerdo, porque no hay progreso económico sin empresas fuertes, innovadoras y competitivas”, afirmó.

Por su parte, Daniel Tugues subrayó el papel de Veolia en el acompañamiento a administraciones, empresas y ciudadanía en la gestión de los riesgos ambientales y la adaptación al cambio climático, poniendo como ejemplo la gestión de la sequía en el área metropolitana de Barcelona. “Gracias a la innovación y al uso de agua regenerada, se pudo garantizar el suministro sin interrupciones, incluso en el momento más crítico, y avanzar hacia un modelo de mayor independencia hídrica”, dijo Tugues.

A su vez, el presidente del Institut Cerdá, Carlos Cabrera, alertó sobre la complejidad del momento actual y también se refirió a la colaboración público-privada: “La Administración debe hacer un esfuerzo para asumir que su liderazgo no se centra únicamente en la capacidad y gestión de respuesta, sino en el proceso de prevención previo que será crítico para la gestión posterior de la crisis”.