La economía argentina entró en recesión técnica después de acumular dos trimestres consecutivos de contracción, según las estimaciones realizadas a partir de los últimos datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La evolución de la actividad económica refleja las dificultades del país para consolidar la recuperación y plantea nuevos interrogantes sobre el rumbo del programa económico del presidente Javier Milei.

El informe del INDEC, difundido el martes, recoge los resultados del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondientes a septiembre. Este indicador registró un crecimiento del 1,1 % respecto al mes anterior, en términos desestacionalizados. Sin embargo, la mejora no fue suficiente para compensar las caídas acumuladas durante los meses precedentes.

En comparación con septiembre de 2025, la actividad económica descendió un 1,2 %. Se trata de la tercera caída interanual consecutiva, después de los retrocesos registrados en julio y agosto. Además, el comportamiento de los últimos meses apunta a una contracción aproximada del 1,8 % durante el tercer trimestre respecto al anterior. La situación se produce después de que el producto interior bruto (PIB) argentino registrara una caída del 0,6 % en el segundo trimestre de 2026. La continuidad de los resultados negativos permite hablar de recesión técnica, un concepto económico que hace referencia a dos trimestres consecutivos de descenso de la actividad.

Pendiente de confirmación

No obstante, el resultado definitivo del tercer trimestre todavía está pendiente de publicación. El INDEC tiene previsto difundir los datos oficiales del PIB el próximo 16 de diciembre, por lo que las estimaciones actuales deberán contrastarse con esa información.

La entrada de Argentina en recesión técnica abrió un debate sobre la situación económica del país y la interpretación de los últimos indicadores. El ministro de Economía, Luis Caputo, restó importancia al resultado y defendió la evolución general de la economía. Según sus declaraciones, la caída registrada en julio respondió a circunstancias excepcionales, entre ellas factores relacionados con el gas, las lluvias y el mundial de fútbol.