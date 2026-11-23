La aerolínea Plus Ultra acaba de anunciar el fin de su actividad comercial y con ello deja en el aire a miles de pasajeros con billetes comprados. Los que tenían plan de vuelo para salir desde España en los próximos días tendrán que preocuparse por recuperar el dinero de los pasajes. A un escenario mucho peor se enfrentan miles de viajeros que hoy están en Venezuela, Perú y Argentina que se han quedado sin un plan de regreso a España.

Entre estos últimos figuran, al menos, varias estudiantes ourensanas cursando un Erasmus en Buenos Aires y con billete de regreso para el 3 de enero, algo que ahora mismo no tienen garantizado y que ha generado una profunda preocupación tanto entre las afectadas como entre sus familias. “Nadie se ha puesto en contacto con nosotros, no sabemos cómo podemos volver y si vamos a recuperar el dinero”, explica Candela Díaz, estudiante de Periodismo en la Universidad Austral de Buenos Aires.

Candela es vecina de A Valenzá, eligió la Universidad Rey Juan Carlos para estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual. En la actualidad está en tercer curso. La Universidad Rey Juan Carlos tiene un programa de estancias para países fuera de la UE -Movilidad Munde- que es similar a los Erasmus en Europa. Candela eligió la Universidad Austral para esta estancia y la compañía Plus Ultra para realizar el vuelo pagando 1.800 euros por un viaje que tendría su regreso el 3 de enero de 2027.

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Los problemas de la aerolínea comenzaron en el mes de junio cuando decidió suspender los vuelos con Colombia, pero manteniendo el resto de conexiones con Argentina, Perú y Venezuela. Sin embargo, el pasado 17 de noviembre la aerolínea -reflotada con dinero público tras la pandemia- anunció que dejaría de volar a Argentina y Perú, y que tan solo mantendría los vuelos a Venezuela. Cuatro días después, la compañía toca fondo y anuncia que suspende la última línea comercial que mantenía abierta con Caracas. Trabajadores de la propia empresa cifran entre 35.000 y 45.000 el número de personas afectadas por las cancelaciones

Candela Díaz vive con inquietud las noticias en torno a la quiebra de la compañía y reconoce que no tiene un plan de regreso a España. En caso de buscar una compañía alternativa para regresar a Ourense, probablemente Iberia, los pasajes se sitúan por encima de los 2.000 euros

Junto a Candela Díaz se encuentra en una situación similar Martina Vea Navarro, de origen valdeorrés, y estudiante de Criminología y que también tendría que regresar a España en las mismas fechas. Ambas estudiantes han contactado con la compañía pero no han obtenido respuesta a su situación.

Sus siguientes pasos van dirigidos hacia el consulado español. Además de acudir a votar en estas elecciones del 29-N también aprovecharán para exponer a las autoridades españolas un problema que afecta a miles de españoles. Otras iniciativas pasan por buscar pasajeros en su misma situación y constituir una plataforma que dé una respuesta común a su situación.

Controvertido rescate

Plus Ultra había cancelado en el mes de junio los vuelos a Colombia meses antes en una reestructuración motivada por el aumento de los precios de los combustibles de aviación. Había realizado un ERE entre los empleados para intentar mantener las cuentas, pero la medida ha sido insuficiente. La aerolínea ha ocupado numerosos titulares en la prensa por su controvertido rescate público por 53 millones de euros y en el que la Audiencia Nacional investiga el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como presunto comisionista.