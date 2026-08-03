El Banco de España confirma el cierre del euríbor en el mes de julio en el 2,855%

El euríbor, la tasa de referencia del mercado interbancario al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable de España, cerró el mes de julio en el 2,855%, su nivel más alto desde septiembre de 2024, cuando el índice se posicionó en el 2,94%, según confirmó ayer el Banco de España. En concreto, en comparación con junio, la tasa subió en 6 puntos básicos. Frente al séptimo mes de 2025, el euríbor se encareció en 77 puntos básicos, frente al 2,079% que llegó a registrar entonces. Una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más euríbor y deba revisar su tipo de interés con el euríbor de julio registrará un incremento en su cuota de 64,78 euros al mes. Esto equivale a 777,36 euros al año.

Es su nivel más alto desde septiembre de 2024, cuando se posicionó en el 2,94% y 77 puntos básicos más que hace un año

Este cálculo implica el máximo nivel de ascenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

“El dato provisional del euríbor no es muy halagüeño. Desde principios de mes, el indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España ha seguido una senda alcista. Detrás de este nuevo acelerón al alza está la constatación de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya no está generando un impacto meramente temporal sobre los precios, sino que empieza a tener efectos más estructurales”, explicó el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, Pedro Ruiz.